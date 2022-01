A finales de 2021 el precio del pan se ubicó en los $400 pesos, una decisión que tomaron los panaderos para hacerle frente al incremento de las materias primas. Sin embargo, los productos para lograr delicias como el pan rollo, de coco o el hojaldrado siguen al alza, lo que provocaría un nuevo aumento en el valor del pan.



De acuerdo con el Dane, la variación anual total del Índice de Precios al Consumidor, IPC, fue del 5.62 % para 2021. La mayor variación la presentaron los alimentos y las bebidas alcohólicas, de hecho, la inflación de los principales alimentos que se consumen en el hogar fue de 17.23 %.

En el caso del pan, lo que sucede es que la industria se ha visto afectada por los altos precios internacionales del trigo que, en su mayoría, llega de Canadá y Estados Unidos.



"Desde el año pasado hemos tenido unos aumentos en las materias primas que se han salido de todas las proyecciones. Un tema muy sensible, sobre todo, para las panaderías pequeñas", explicó Marcela Morales, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Fabricantes de Pan (Adepan), a 'Caracol Radio'.



Morales aseguró que, desde a asociación, están preocupados por los pequeños panaderos y el colombiano de a pie, pues el aumento en las materias primas parece no tener techo y, en consecuencia, los precios del pan tendrán que seguir subiendo.



"Ya el pan ha tenido alzas y, pues, seguramente, se van a presentar nuevamente incremento de precios debido al aumento en las materias primas. Adicionalmente, también entra el impuesto al consumo que obviamente se va a reflejar en el precio final del producto", destacó.



Por lo anterior, Adepan está pidiendo una reunión con el Gobierno para encontrar soluciones a la crisis actual y buscar estrategias que ayuden a los panaderos a no cerrar sus negocios.



"Estamos solicitando al Gobierno Nacional que, por lo menos, nos escuche y miremos cómo podemos ayudar, principalmente, a los pequeños panaderos", expresó al medio citado anteriormente.

