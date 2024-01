Amazon ofrece vacantes con sueldos de apróximadamente 1.800 euros

Para nadie es un secreto que enero es uno de los meses más criticos para quienes invirtieron su dinero en regalos de navidad y viajes, además de aquellos que se quedaron sin trabajo por diversas razones durante la época decembrina.



Dadas las circunstancias y a la alta demanda por la que está atravesando Amazon, debido a las compras, cambios y devoluciones de productos disponibles en su portal, decidió abrir sus puertas para ofrecer oportunidades de trabajo en el área de mozo de almacén, personas encargadas de recibir, almacenar y enviar mercancías.

La compañía tiene una sección oculta con precios y rebajas en sus artículos. Foto: iStock

De acuerdo con lo anterior, el portal Manpower, multinacional estadounidense especializada en la contratación de personal, dio a conocer los puestos y vacantes disponibles para quienes decidan trabajar en Amazon, en el país de España.



La compañía busca trabajadores que estén dispuestos a acceder a contratos temporales y fijos, "pero siempre abiertos a una renovación cuando termine el plazo estipulado", confirmó el medio El Español.



Lo que muchas personas no esperaban era que la corporación estadounidense de comercio electrónico se prestara para contratar personal que no tuviera estudios ni experiencia; no obstante, es necesario aclarar que quienes se postulen no deben tener problemas físicos.



Hasta el momento, se encuentran 13 puestos abiertos. Por lo tanto, si está interesado, podrá ingresar por el portal de Manpower para verificar cada una de estas.Los salarios están desde 600 euros (2.582.614 pesos colombianos) hasta los 1.800 euros (7.747.434).

¿Cuáles son algunas de las vacantes?

- Mozos de almacén disponible para el Amazon de Valladolid, las personas que deseen acceder a este puesto tendrán la oportunidad de ganar entre 600 y 1.200 euros.



- Mozos de almacén para el centro logístico de Colada, Madrid. Sueldo entre 600 y 1.200 dólares.



- Mozos de almacén para Amazon en Corredor del Henares, quienes se postulen tendrán la oportunidad de tener un sueldo de 1.800 euros.



- Mozos de almacén para el centro logístico de O Porriño, las personas podrán acceder a un salario de hasta 1.200 euros.



REDACCIÓN ÚLTIAMS NOTICIAS

