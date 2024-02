Consejos para expandir su negocio a Estados Unidos este año

De acuerdo con la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), para iniciar un proceso de exitoso con empresarios de Estados Unidos es importante tener en cuenta algunos aspectos generales de su cultura de negocios.

El primer socio comercial del país valora la seriedad, pues los estadounidenses no mezclan, como sucede en otras culturas, el ámbito de los negocios con aspectos personales o sociales.



Al hablar de negocios es importante ser directos en relación con el producto o servicio, el precio, las fechas y toda la estructuración del negocio.



Tenga en cuenta que se puede sacar el mejor provecho de la negociación y permanentemente hay diferentes oportunidades que pueden surgir.



En el mercado estadounidense el factor calidad prevalece, seguido de la rentabilidad. De modo que el comprador estadounidense espera obtener productos y servicios de buena calidad y que correspondan a lo que se ofrece.



También, es muy importante la transparencia, puesto que en este país se negocia bajo el esquema ‘gana-gana’ que, básicamente, les garantiza rentabilidad y un buen resultado a las dos partes, permitiendo así establecer relaciones comerciales de largo plazo.

Las aplicaciones móviles pueden ayudar a las empresas a diferenciarse de la competencia y destacar en su industria.

AmCham Colombia señala que antes de la negociación es fundamental analizar el mercado para conocer las exigencias del consumidor, comparar precios de bienes y servicios, distinguir la competencia y empaparse de la cultura estadounidense.



El empresario debe conocer en detalle su oferta, su mercado, su competencia y en particular, los beneficios potenciales de la propuesta que hace a su contraparte estadounidense.



En cuanto a las reuniones de negocios, los estadounidenses son muy puntuales en sus citas. Es necesario programarlas con tiempo y evitar posibles incumplimientos.



La Cámara recomienda que durante la negociación se use la formalidad en el trato, evite usar lenguaje demasiado coloquial, lo que en inglés se conoce como 'slang', ya que es posible que no le comprendan o que malinterpreten sus palabras.



El empresario debe estar preparado para que la negociación se lleve a cabo en inglés.



Además se debe ofrecer tarjetas de presentación para iniciar una conversación, evite el contacto físico cercano en los negocios y en cuanto al vestuario lleve algo formal para la primera reunión.



A la hora de negociar, la presentación de la propuesta debe ser clara, precisa y concisa. También, es importante ser directo y no ocultar información crucial.



Tenga presente que en Estados Unidos no es de buen recibo el regateo. Los negociadores parten de la base que si yo estoy pidiendo un precio por un producto es porque ese es justamente su precio. Pedir rebaja no es visto como algo serio.



Después de la negociación, responda oportunamente a los correos electrónicos o las llamadas que realicen los potenciales clientes estadounidenses.



El cumplimiento oportuno de los plazos es de vital importancia. Una violación de un plazo puede ocasionar el fin abrupto de la negociación, dado que denota falta de seriedad, cuidado e interés.

