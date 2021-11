Trabajo sí hay: oferta de empleo en empresa textil de Bogotá

El Grupo Nases, la empresa multinacional colombiana reconocida en el sector textil, abrió una convocatoria para reclutar personal interesado en trabajar en el área de ventas para la temporada navideña.



Dentro de los requisitos solo se requiere ser bachiller, con o sin experiencia en las ventas, ser proactivo y tener una buena actitud de servicio y atención al público.



La empresa ha especificado que los horarios serán de domingo a domingo con turnos rotativos de 8 horas diarias, con un salario mínimo y todas las prestaciones de ley, además de las comisiones por ventas efectuadas.



Los interesados en las vacantes pueden presentarse en la carrera 11 A No. 69 – 34, en Chapinero, en horas de oficina, de 8 a. m. a 12 m. y de 2 p. m. a 4 p. m.



ELTIEMPO.COM