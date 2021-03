Conozca cómo puede conseguir trabajo con una multinacional

Si usted está buscando empleo o tiene en sus planes inmediatos de cambiar el actual por otro que le ofrezca mejores posibilidades de ingresos o crecimiento profesional, tome atenta nota porque más de una docena de compañías internacionales con presencia en Colombia tienen una amplia oferta de vacantes laborales a las que puede postularse en los próximos días.



Lo puede hacer el próximo miércoles 10 de marzo, a través de la Cuarta Rueda virtual de empleo de Invest in Bogota, evento en el que se presentarán más de 3.500 nuevas vacantes que nueve empresas internacionales y tres locales tienen disponibles para Bogotá.



En el evento, organizado con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, estarán presentes las compañías internacionales Endava, Prodigious, David, Command Alkon, Conduent, Accedo, Teleperformance, TDCX y Teravision Games, además de las nacionales Consorcio Metro Línea 1, Todo Sistemas y Exis Consulting.



Los interesados en participar de la 4ª Rueda virtual de empleo de Invest in Bogota puede inscribirse, sin ningún costo, haciendo clic acá.



Según Invest Bogotá, la jornada iniciará a las 8:30 a.m. y contará con espacios de 20 minutos para cada empresa, durante los cuales se presentarán detalles de las compañías, sus procesos de contratación y las características de las vacantes.



La rueda virtual de empleo contará con la participación de entidades como Bogotá Trabaja, Michael Page, y la empresa BPO Jobs Hub, las cuales harán parte de un bloque académico en el que los asistentes recibirán recomendaciones para construir una hoja de vida efectiva y conocerán el programa distrital Trabajo Incluyente.



Las vacantes que sean presentadas en la 4ª Rueda virtual de empleo, al igual que las ofertas que aún estén disponibles de las jornadas anteriores, estarán listadas en la sección de empleo de la página web de Invest in Bogota. Allí también estarán disponibles los videos con las presentaciones de las empresas participantes de la jornada.



Por: Economía y Negocios