La reconocida cadena de supermercados D1 abrió vacantes laborales. Las ofertas están dirigidas a bachilleres o universitarios sin experiencia y están abiertas en todo el país.



En el caso de los universitarios que decidan aplicar, D1 aclara que sus ofertas son para que realicen las prácticas profesionales.



La empresa comentó que decidió apostar por el talento joven porque en Colombia "la mayoría de los jóvenes que salen del colegio o recién graduados de la universidad no siempre logran conseguir empleo, ya que no cuentan con una experiencia previa".



“Si eres una persona proactiva, responsable, con ganas de aprender y crecer laboralmente, diligencia el siguiente formulario y adjúntalo al final del proceso (...) Ofrecemos estabilidad laboral, desarrollo profesional, sueldos competitivos y la posibilidad de ser parte de una de las compañías más grandes a nivel país”, agregó la compañía en su página web.



La empresa comentó que decidió apostar por el talento joven. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Para acceder a estas ofertas de empleo es necesario contar con algunos requisitos como ser bachiller académico, en caso de ser estudiante universitario debe estar en el periodo de prácticas para firmar contrato de aprendizaje y contar con el aval de la universidad.



Adicional, en la página de la compañía se mencionan los perfiles universitarios que están solicitando: comunicación social, contaduría, comercial y mercadeo, derecho, negocios internacionales, administración de empresas, ingeniería química, alimentos, diseño gráfico, seguridad y salud ocupacional.



Paso a paso de cómo postularse a las vacantes



1. Ingresar a la página web de Tiendas D1 (d1.com.co).



2. Llenar el formulario que aparece allí.



3. Seleccionar el área de interés.



4. Si se es estudiante universitario, seleccionar el apartado de prácticas”, y diligenciar la información solicitada.



