Abren convocatoria para hacer prácticas laborales en el exterior

El Ministerio de Relaciones Exteriores está buscando estudiantes que quieran realizar sus prácticas laborales. Para ello, hizo un llamado a las universidades para que postulen a estudiantes que cumplan con ciertos requisitos, como el manejo de un segundo idioma, entre otros, pues las vacantes están disponibles en las embajadas y consulados de Colombia en el exterior.



La convocatoria para las misiones permanentes, embajadas y consulados de Colombia en el exterior, y dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, está abierta hasta el próximo 14 de mayo, indicó la cancillería.



Dichas prácticas laborales aplican para el segundo periodo del presente año, para lo cual las universidades tendrán la posibilidad de postular a los estudiantes que cumplan con los requisitos indispensables para ello, en tanto los documentos deben ser remitidos solo por las instituciones de educación superior al correo electrónico pasantias@cancilleria.gov.co.



Según informó la Cancillería no se tendrán en cuenta las postulaciones realizadas directamente por el estudiante. Estos son los pasos y los requisitos que deben cumplir con los aspirantes a las prácticas laborales en el exterior



a) Carta de presentación de la universidad.



b) Formato de hoja de vida para pasantía



c) Copia de la cédula de ciudadanía.



d) Certificado del promedio académico acumulado.



e) Certificado donde conste claramente el idioma y el nivel (A1, A2, B1, B2, C1, C2) que requiera la plaza a la que se postula, con una vigencia no mayor a dos (2) años.



f) Pasaporte vigente (solo para interesados en el exterior).



Una vez el estudiante envíe la anterior documentación, a través de la institución de educación superior deberá proceder con el siguiente paso:



2. Registro de la hoja de vida en la plataforma del Servicio Público de Empleo, de Compensar:



Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 3546 del 3 de agosto de 2018, expedida por el Ministerio de Trabajo, el estudiante deberá registrar su hoja de vida en la plataforma del Servicio Público de Empleo, de Compensar.