El próximo 29 de octubre se realizarán las elecciones regionales del 2023, en el país varios ciudadanos cuentan ya con la cédula digital y por tanto existe la duda, de si con este documento de identidad es posible votar.

La cédula digital es un documento de identificación electrónico que contiene la información personal del ciudadano, así como una firma digital; Por ello, si se puede presentar en la mesa de votación de forma física o en su teléfono celular.

​

Hay que tener en cuenta que la cédula digital no es obligatoria para votar en Colombia. Los ciudadanos que aún no tengan la cédula digital pueden votar con la cédula amarilla con hologramas.



Además recuerde que si presenta la contraseña, libreta militar, pase de conducción o denuncias por pérdida de documentos no podrá ejercer su derecho al voto.

Cédula digital Foto: Luis Acosta. AFP

Para votar con la cédula digital, debe presentarle el documento al jurado de votación, quien lo verificará mediante la autenticación facial. Si la autenticación es exitosa, el jurado de votación le entregará al ciudadano el tarjetón electoral.



Tenga presente que la cédula digital es un documento válido para votar en todas las elecciones que se realizan en Colombia, incluyendo las elecciones presidenciales, legislativas, regionales y locales.



Una vez la autenticación sea exitosa y tenga el tarjetón electoral, puede marcar su voto y colocarlo en la urna.​

