Elección de los consejos de administración de los conjuntos

Pregunta: “Pueden los miembros de un Consejo de Administración representar mediante poder a copropietarios de una Propiedad Horizontal? ¿Acaso esto no presenta conflicto de intereses dado que uno o dos de ellos pueden recoger todos los poderes e imponer en Asamblea las decisiones que hayan aprobado en el Consejo, o para reelegirse e imponer la conformación del nuevo Consejo?



"Tenemos este problema. Unos dicen que sí se puede porque ni la ley ni el reglamento dicen nada, y otros opinan que no se puede porque origina conflicto de intereses y además se coarta la opinión o voto de la representación minoritaria, que debe aplicarse por analogía el Derecho Mercantil, donde los miembros de la Junta no pueden representar a los accionistas”.

Respuesta



Es necesario revisar el reglamento de propiedad horizontal. Me adhiero a la primera posición; si este no establece la prohibición en tal sentido, los consejeros podrían ejercer la representación de otros propietarios ya que la Ley 675 de 2001 tampoco lo impide. Considero que no existiría una razón legal para negarle a un propietario a ejercer su derecho de participación en la asamblea a través de un representante.



Pregunta: “Vivo en un conjunto residencial de más de mil unidades residenciales aquí se ha venido desconociendo el poder, debidamente otorgado por el propietario (en este caso apartamento) para poder participar en la asamblea del conjunto, sólo se acepta para participar en la elección del delegado a la asamblea. ¿Podría el estatuto estar por encima de la Ley?”



Respuesta



En los conjuntos de un número tan elevado de propietarios, es posible y además conveniente para facilitar y lograr la toma de decisiones, que en el reglamento de propiedad horizontal se contemple la posibilidad de realizar las asambleas de delegados, de acuerdo con el procedimiento señalado en aquel ; esta modalidad se utiliza especialmente en los conjuntos regulados por sectores .



Aunque al adquirir una unidad privada en el conjunto, el propietario aceptó el reglamento y por tanto, ser representado por un delegado, considero que no pierde su derecho de asistir o de hacerse representar por una persona diferente en la asamblea, en casos puntuales, como por ejemplo cuando las decisiones a tomar lo afecten directamente. En este sentido se pronunció la Corte Constitucional respecto a los derechos de participación de los arrendatarios en asamblea ( Sentencia C-318 de 2002).



Pregunta: Manifiesta un administrador: “En la asamblea no presencial, 2 personas que tienen sus unidades privadas por leasing presentaron poderes del banco que es propietario, para participar en la asamblea; los poderes no advierten que podían ser postulados ni elegidos como miembros del consejo de administración. A pesar de esto los dos son ahora consejeros y se ha planteado esta duda por algunos propietarios que están preocupados por los efectos de las decisiones que tome el consejo de manera ilegítima.”



Respuesta



Se debe verificar el contrato de leasing, pues este puede contener un mandato general y esto sería suficiente. De lo contrario, los consejeros citados pueden obtener y presentar el poder ratificando estas facultades. Si no es así, existiría la posibilidad de que dentro del tiempo de ley (2 meses después de la fecha de la asamblea) esta decisión pueda ser impugnada ante el juez.



NORA PABÓN GÓMEZ

Abogada - Asesora externa