¡Ojo! Este sería el aumento en el valor de las multas de tránsito para el 2024

Cada año llega de la mano con el aumento de precio de diferentes productos, bienes y servicios, muchos relacionados aspectos como el incremento del porcentaje del salario mínimo o la inflación.



Las multas de tránsito no son la excepción a la regla. Le contamos qué pasará con su el precio para el 2024.



El ministerio de Trabajo ha mencionado que el aumento podría ser de dos dígitos. Foto: iStock / EL TIEMPO / Cortesía

Hay que resaltar que el valor de las infracciones de tránsito no está ligado al aumento del salario mínimo del 2024, su valor depende, en cambio, del incremento del dígito de inflación pública del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), con el fin de cuidar el poder adquisitivo del salario que reciben los colombianos.



Este valor se da según la Unidad de Valor Tributario (UVT), que es una medida establecida con el fin de simplificar los cálculos y obligaciones tributarias, así como el pago de otras rentas del Estado.

Esta Unidad fue creada por el Gobierno de Colombia y la calcula anualmente la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en el periodo comprendido entre el 1 de octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior a este.



El director general de la Dian, Luis Carlos Reyes, informó que el valor de la UVT para el 2024 será de $47.065 pesos colombianos, lo que significaría un aumento de $4.653, si se compara con el valor de la UVT del 2023, que estaba fijado en $42.412 pesos.



El nuevo valor se estableció en la resolución 000187 del 28 de noviembre de 2023. Según la entidad, esta cifra significa un incremento que depende de la inflación anual, la cual se ubicaba en el 10.48%.



¿Subirán las multas de tránsito en 2024?

En Colombia, la UVT se toma como base para cobros de diferentes servicios, productos, sanciones, límites de ingresos para no ser responsables del IVA y otras especificaciones.



Las multas de tránsito entran en estas características, ya sea por conducir sin Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), por vencimiento de la revisión técnico-mecánica, por conducir sin licencia, transitar por zonas prohibidas, conducir en pico y placa o parquear en zonas prohibidas.



Al identificar un aumento en el valor publicado por la Dian, cada valor subirá dependiendo de la sanción para cada caso.



Sin embargo, no solo este rubro sube, las sanciones tributarias también se ajustan a las condiciones de la nueva UVT.



Según el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, las infracciones se dividen en categorías, siendo, para 2023, los delitos clasificados en las categorías D y E los más costosos, con sanciones de 30 salarios mínimos legales vigentes y hasta 45 salarios mínimo legales.



Por ejemplo, si conduce un vehículo en estado de embriaguez, recibirá una multa equivalente a cuarenta y cinco (45) salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv) y si además lo maneja sin portar los seguros ordenados por la ley, como el SOAT, será sancionado con otra multa equivalente a 30 salarios mínimos.

