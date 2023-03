El pasado 3 de marzo el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció que alrededor de mil empresas podrán obtener hasta 20 millones de pesos que ofrecerá por medio de la ‘Línea crecer’, perteneciente al Fondo Emprender, con una tasa del 0,49% mensual.



Quienes deseen participar de la convocatoria podrán hacerlo hasta el 30 de abril, plazo designado por el Sena.



La directora de Empleo y Trabajo del Sena, Luz Dana Leal Ruiz, afirmó: "este beneficio está pensado para los emprendedores que ya se beneficiaron de algún servicio de emprendimiento del SENA. Sin embargo, los empresarios que aún no han recibido acompañamiento y quieren hacer parte de la 'Línea Crecer' pueden postularse y recibir asesoría para obtener los recursos".

Luz Dana Leal Ruiz, directora de Empleo y Trabajo del Sena. Foto: Página OFicial del Sena

Esta iniciativa se hizo con el fin de ayudar a los empresarios y emprendedores que tengan sus negocios creados desde hace uno o hasta cinco años.



"Ahora es posible que personas jurídicas y naturales con establecimiento de comercio que certifiquen ventas superiores a 5 millones de pesos entre el 1.° de enero y el 30 de septiembre de 2022, puedan postularse para recibir recursos", explicó la directora.

¿Cuáles son los beneficios?

De acuerdo con la página del Fondo Emprender los beneficios que podrán tener quienes logren obtener la financiación son:



- Los beneficiarios podrán ser las empresas o sociedades de personas jurídicas o personas naturales con establecimiento de comercio.

- Tendrán un plazo de hasta 24 meses, incluido el periodo de seis meses según lo que decida el analista financiero.

- Finalmente, contará con una tasa de interés del 6% efectiva anual para los recursos entregados.

¿Qué financiará?

- Pago de salarios y/u honorarios del equipo que se requiere para la expansión y sostenibilidad de la empresa.

- Compra de materia prima.

- Compra de insumos esenciales para la operación.

- Pago de servicios como arrendamiento, transporte, entre otros que resulten esenciales para la operación de la empresa

¿Cuáles son los requisitos?

- Ser una persona jurídica o natural con establecimiento de comercio.

- Tener una empresa que haya recibido acompañamiento del Sena a través de los programas SENA Emprende Rural (SER), Emprendimiento otras fuentes de financiación, Fondo Emprender o Fortalecimiento Empresarial. Cabe aclarar que si no ha hecho parte de ninguno de estos programas deberá diligenciar este formulario: https://emprendedores.sena.edu.co/rw/1Jwzi9

- Debe tener una empresa con fecha de constitución no mayor de cinco 5 años que debieron haberse cumplido el mismo día de la publicación del anuncio en la página del Sena.

- Además, tiene que acreditar la vigencia del registro mercantil de la empresa beneficiada.

- Acreditar en los estados financieros de la empresa a corte del 31 de diciembre del 2021 ventas anuales superiores a 20 SMMLV o ventas superiores a 20 SMMLV entre el 1 de enero al 30 de septiembre del 2022.

- Comprobar que la empresa no se encuentre acogida a la Ley de insolvencia o similares.

- Los socios de la empresa deberán cumplir con alguna de las condiciones expresadas en el Artículo 7 del Acuerdo 0010 de 2019.

Conozca los pasos que se deben realizar para participar de la convocatoria de acuerdo con lo publicado en la página oficial del Sena.



- Ingresar al portal www.fondoemprender.com, y dar clic en la sección ‘Convocatorias’ y luego en la opción ‘Crecer’.

- Leer los beneficios y requisitos de esta convocatoria.

- Hacer clic en ‘Regístrate’, diligenciando los datos que solicita el sistema y finalizar la postulación.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS