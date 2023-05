Con el paso de los años y luego de una pandemia, el mundo tuvo reinventar la forma en la que desarrollaba su actividades. Desde ese momento, el concepto de salario emocional ha retumbado con mayor fuerza en el ámbito laboral.



Sin embargo, puede que este término aún sea ajeno para algunos, incluso para los mismos empleados y sus directivas, el grupo más importante al que le concierne esta información.

El salario emocional se refiere a todas aquellas compensaciones no económicas que las empresas pueden ofrecer a sus empleados, como el reconocimiento, la flexibilidad laboral, la posibilidad de formarse, el desarrollo personal y demás.



(Le puede interesar: Bill Gates da algunos consejos de finanzas para manejar su economía personal).



Aunque parezca un poco obvio, para los beneficiarios debe estar claro que el sueldo no es la única bonificación que los colaboradores deben recibir por su trabajo, pues "los beneficios económicos no se conocen como salario emocional y, en ocasiones, pueden ser tan importantes para el empleado como la propia nómina", indica el portal del Banco Santander.

Dentro de la bonificación emocional se encuentra cuidar la salud mental de los trabajadores. Foto: iStock

Los pagos emocionales

Un estudio realizado por la consultora Randstad reveló que el 65 por ciento de los colaboradores españoles valora más una compañía que le permite conciliar lo laboral y lo familiar, mientras que otro estudio de la Universidad de Warwick encontró que los trabajadores felices son un 12 por ciento más productivos frente al resto.



Para lograr que los usuarios se sientan retribuidos en el ámbito emocional dentro de su trabajo, la iniciativa se basa en cinco elementos.

Flexibilidad laboral: la pandemia demostró que el tiempo fuera del espacio comercial es fundamental, así que la idea es otorgarle mayor autonomía al empleado para ejecutar sus tareas.

Concertación: la intención es ajustar el periodo de trabajo con el periodo personal, en caso de tener una cita médica, cuidados de los hijos, entre otras responsabilidades del hogar. Se pueden conciliar con total libertad con un superior.

Formación: el objetivo es que los colaboradores puedan acceder a un aprendizaje continuo y tener oportunidades de crecimiento.

Bienestar: no es un secreto que las actividades que promueven hobbies y espacios de actividad física ayudan a promover la salud mental de las personas. Así que establecer ambientes con esta temática dentro de la empresa le agrega valor al salario emocional.

Buen entorno laboral: aunque se escuche rutinario, velar y mantener un buen clima entre colaboradores aumenta la sensación de reconocimiento y cooperación entre los mismos.

¿Qué dicen los expertos?

De acuerdo con Marisa Elizunda, creadora del concepto y del barómetro de salario emocional, las empresas deben garantizar diez factores claves para suministrar este tipo de bonificaciones que ayudan a la salud mental de los trabajadores , promoviendo la productividad y mejorando los resultados.



​(Lea también: Un modelo colombo-venezolano ganó el concurso del 'youtuber' MrBeast).

Autonomía Pertenencia Creatividad Dirección Disfrute Inspiración Maestría Desarrollo personal Desarrollo profesional Propósito

Según Nancy Martínez, CEO de Live 13.5°, la firma de consultoría de felicidad corporativa y creadora del Ranking Internacional de Felicidad Empresas Heroínas, “centrarse en mejorar el desempeño del bienestar individual y organizacional tiene un impacto directo en la mejora de los resultados comerciales”,



Es así que, si tiene una empresa o pertenece a una, conocer estos aportes psicosociales le pueden ayudar a obtener un gran rendimiento en la misma, tanto con sus empleados como con sus compañeros.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

