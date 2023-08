Antes de adquirir deudas debe tener ahorrado anticipadamente parte de los recursos, para que estos recursos nos sirvan de colchón para poder salir de compromisos financieros airosamente. Pero, si no es así, existen métodos o planes de ahorro para salir de deudas.

Lo principal es hacer una evaluación o diagnóstico de las deudas, para poder organizar qué tan fácil es pagar una o que tantos recursos adicionales se pueden usar para una o otra responsabilidad.



Los expertos recomiendan enumerar las deudas; pues permite saber cuántas hay en detalle y sirve para determinar el total de los recursos que requieres para quedar a paz y salvo.



El otro consejos es saber cuánto suman las deudas, ordenarlas de menor a mayor. En los casos de hipotecas, préstamos y tarjetas crédito, determinar las cuotas que quedan por pagar.

La ley le permite realizar una negociación de deudas. Foto: iStock

Evite pedir préstamos, si no cuenta con un ahorro para soportarlo, lo mejor es no adquirir más deudas, ya que esto se convertirá en el cuento de nunca acabar.



La idea es abonar lo más que se pueda con la menor deuda, hasta llegar al punto de negociar con el banco para que no suban los intereses.



Reduzca los gastos innecesarios; evite gastar en caprichos y cosas que pueden esperar o se puedan pagar de contado.



Todo gasto que pueda evitar representa un ahorro.



De ser posible, procure ingresos extras, ya que así puede solventar los gastos.

