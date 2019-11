Por neblina, en El Dorado hay retrasos en su operación aérea

Atrasos en el despegue y la llegada de vuelos (nacionales y extranjeros) se presentan la mañana de este viernes en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, debido a la neblina que dificulta la visibilidad en el terminal aéreo.

Desde las 6 de la mañana de este viernes, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) señaló que se registran en la terminal aérea “condiciones MET adversas (niebla)”, situación que aun persistía horas más adelante.



“Por seguridad operacional, el aeropuerto opera con procedimientos de baja visibilidad. Algunos vuelos pueden presentar demoras en sus itinerarios”, señaló la Aeronáutica.



Por esta razón, se le recomienda a los viajeros consultar con las aerolíneas posibles cambios en los horarios de salida y llegada de los vuelos.

No obstante, las autoridades también advierten a los viajeros no bajar la guardia frente a los horarios programados de sus vuelos y, en lo posible, estar atentos y llegar con tiempo a la terminal aérea, pues en cualquier momento se pueden levantar las restricciones, ante lo cual la operación normal de la termina se reanudará.



De igual manera, indican que ante cualquier eventualidad mantener contacto permanente con la aerolínea que le expidió sus tiquetes, de tal manera que pueda solucionar los inconvenientes a la mayor brevedad, sin que esto perjudique sus itinerarios de vuelo.



Portafolio.co