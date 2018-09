A $ 3.930, ¿es hora de mover portafolio con las acciones de Ecopetrol?

Impulsado por el petróleo y la perspectiva de utilidades de la compañía, el precio de la acción de Ecopetrol repuntó este martes 0,8 por ciento en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), al ubicarse en 3.930 pesos. El nivel es muy cercano al mostrado por el título hace cuatro años, cuando se ubicó en 4.000 pesos.

Por su lado, el precio del barril de petróleo Brent subió 67 centavos de dólar en el mercado de futuros de Londres al ubicarse en 81,87 dólares, que también es uno de los más altos de los últimos cuatro años..



Dada esta tendencia al alza del crudo, no existe un consenso de los expertos sobre comprar, vender o mantener en el portafolio la acción ordinaria de la petrolera colombiana.



El gerente de la comisionista Fénix Valor, Orlando Santiago Jácome, considera que es muy tarde para comprar porque el precio ha alcanzado un nivel que puede ser caro frente a otros en el mercado de valores. Esto aunque el precio de la acción puede subir más, pues existen expectativas del precio del barril de petróleo superior al actual, como por ejemplo la de JP Morgan, que calcula un nivel cercano a 100 dólares.

“Si es alguien que compró la acción a 1.400 pesos durante la emisión del 2007, puede ser un buen momento para tomar utilidades, pues es la mejor cotización de los últimos cuatro años, es decir, alrededor de los 4.000 pesos”, explica. Sin embargo, el ejecutivo aconseja no vender los títulos, a no ser que exista una falta considerable de liquidez, a quienes lo compraron a un precio superior al actual, pues entre 2011 y 2013 llegó a cotizarse a 5.760 pesos y no pocos se montaron en ese momento.



“A esa gente, que esperó un tiempo, y con un nivel de riesgo, se le puede recomendar aguantar un poco más, pero advirtiendo que tiene un riesgo asociado a los precios del petróleo”, explica el directivo.

Hora de ver el bosque

Por su parte, Diego Franco, gestor de portafolio de Franco Group, afirma que si se trata de un inversionista que está buscando oportunidades en la BVC y ve el mercado en su conjunto, la recomendación es salir de las acciones de Ecopetrol y sacar provecho si compró a precios por debajo de los 3.930 pesos. “Entonces, la sugerencia es venda y posiciónese en un título donde el precio no sea moda (más rezagado frente a la realidad de los resultados financieros) y cuya cotización no sea lógica, para que cuando se ajuste el mercado en su conjunto gane más dinero”, sostiene el experto.



El directivo aclara que ello no quiere decir que la acción de Ecopetrol sea mala, porque la empresa ha demostrado ser eficiente en momentos de bajos precios del crudo y está arrojando utilidades, sino que considera mejor que los inversionistas se vayan posicionando en acciones más rentables. “El dividendo de la acción es una ganancia extra a la rentabilidad de esta, y Ecopetrol repartirá dividendos en 2019; esa es una motivación para comprar o mantenerla, pero es solo una fracción de la ganancia”, acota Franco. En su opinión, existen acciones en el mercado para comprar que pueden dar rentabilidades altas y que pocos miran.

Entre tanto, Sebastián Gallego, jefe de investigación en acciones de Credicorp Capital Colombia, afirma que sería imprudente decir que el precio de la acción de Ecopetrol no va subir más y la empresa va dar más utilidades. Sin embargo, su recomendación es mantener el título en el portafolio. “De cara al próximo año estimamos un dividendo de 220 pesos por acción, lo cual a precios de hoy indica un retorno de 5,5 por ciento, que es atractivo frente a un promedio del mercado de 3 o inferior a 3 por ciento”, agrega.



Daniel Felipe Pardo, de Multiedro Consulting, sugiere que si se compró la acción cuando se cotizaba por debajo de 3.950 pesos, lo mejor es vender. “Es claro también que va a seguir subiendo, pero solo llegaría hasta 4.500 pesos; y la cotización histórica de 5.760 pesos no ocurrirá en el corto plazo”, considera.

Precio sería el justo

David Ballén Ramírez, director de Análisis de CasadeBolsa, señala que al precio actual, el título de la petrolera en la BVC ya se encuentra por encima del valor justo, en especial respecto a sus reservas de hidrocarburos. “Sin embargo, su desempeño futuro dependerá de la tendencia del petróleo, commoditie que se caracteriza por ser uno de los más especulativos, teniendo en cuenta que se determina por choques de oferta como los de la sanción comercial a Irán”, agrega el experto. No obstante, destaca que los resultados de la compañía han superado las expectativas debido a una buena dinámica operacional y una estructura de costos y gastos más eficientes.



ROLANDO LOZANO GARZÓN-ECONOMÍA Y NEGOCIOS