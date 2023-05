Se acerca el pago de la prima de mitad de año para millones de asalariados y muchos hacen cuentas de cuánto dinero recibirán. Este es el momento también para preguntarse qué tienen en cuenta para liquidar la prima. Por ejemplo ¿se tiene en cuenta el auxilio de transporte? Veamos.

Antes de explicar si el auxilio de transporte se tiene en cuenta al momento de liquidar la prima, es preciso explicar en qué consiste este pago. El auxilio de transporte es una prestación a favor de los empleados que ganan hasta 2 salarios mínimos mensuales (2.320.000) cuya finalidad es la de ayudarlos con los gastos del transporte desde la casa al sitio de trabajo.

Según Gerencie.com, con el auxilio de transporte se busca reembolsar al trabajador parte de los gastos de transporte en que incurre para desplazarse a su sitio de trabajo. Sin embargo, su naturaleza no es salarial en tanto no tiene como finalidad remunerar los servicios prestados por el trabajador.



El auxilio de transporte no se tiene en cuenta para liquidar la prima. Son pagos que recibe el trabajador que no constituyen salario, ya sea por disposición legal o por acuerdo entre las partes. En consecuencia, el auxilio de transporte no constituye salario excepto para efectos de calcular las prestaciones sociales.



Además, al no constituir salario, el auxilio de transporte no se incluye en la base para liquidar seguridad social ni aportes parafiscales.

