El ahorro, clave para enfrentar sobretasa de $ 4 en factura de energía

El incremento de la tarifa del servicio eléctrico se originó como una medida para contrarrestar la crisis de algunas empresas que distribuyen y comercializan energía eléctrica en el país (Electricaribe, Emcartago).



La Superintendencia de Servicios Públicos anunció que las personas que residen en viviendas de estratos 4, 5 y 6, así como las que cuentan con locales comerciales e industriales del país, deberán pagar un aumento de cuatro pesos por kilovatio hora (kWh).

Esta medida, que afectará el bolsillo de los colombianos, crea la necesidad de implementar medidas de ahorro para el uso eficiente de este recurso en el país. Pero, ¿cómo las empresas y los hogares pueden reducir su consumo energético para contrarrestar este nuevo cobro?



Para Juan Pablo Rojas, creador de Vértebra Soluciones, empresa especializada en la implementación de prácticas para reducir el consumo energético en Colombia, las compañías y las casas necesitan manejar una serie de estrategias, dentro de las que se encuentran:



1. La optimización de horario de uso de equipos eléctricos.



2. Climatización inteligente (aprovechamiento de técnicas de bioclimática). Por ejemplo, a través de la sectorización de zonas de climatización en relación con el flujo de personal, con el fin de mantener los espacios dentro de la temperatura de confort 21 grados centígrados.



3. El uso eficiente de los equipos eléctricos que no se utilizan en su total capacidad, tales como lavadoras, secadoras, entre otros.



4. Mantenimiento preventivo de las máquinas de refrigeración y climatización, ya que con esto se evitan fugas y se asegura el funcionamiento correcto y eficiente de los equipos.



5. Desconectar cargadores de celular, computadores, cafeteras, ya que cualquier elemento que se deje enchufado a la toma eléctrica genera un consumo sin importar si el equipo está apagado o no se está cargando.



6. Instalación de equipos de refrigeración en lugares fríos, secos y ventilados.



De acuerdo con el experto, es necesario promover programas de educación en ahorro, ya que cerca del 10 % y 20 % del consumo energético de las compañías se desperdicia por malos hábitos y el desconocimiento de las organizaciones frente a las consecuencias económicas y medioambientales a largo plazo de estas acciones.



“Educar a las personas o las empresas en términos de ahorro energético no solo le permitirá disminuir los costos de su factura sino que le brindará la oportunidad de convertirse en agentes de cambio medioambiental”, explica Rojas, quien junto a su compañía lidera el programa “Líderes y guardianas de los recursos energéticos”, relacionado con este tema.



Este programa, que está siendo implementado en grandes compañías como Crepes and Waffles, trabaja una metodología de carácter cualitativo y tecnológico en el que el personal de la empresa aprende no sólo cómo ahorrar energía, sino también cómo leer los datos y tomar acciones concretas en sus entornos laborales y familiares.



“Lo mejor de este programa ha sido aprender a ahorrar energía en la casa y poder enseñarle todo eso a mis hijos”, expresa Gladys Rodríguez, trabajadora de Crepes and Waffles y beneficiaria de este proyecto.



A la fecha, Vértebra Soluciones está implementando este programa en otras reconocidas empresas del país como: Totto, Andrés Carne de Res, Friogan, y Coomeva, donde ha ayudado a las compañías a ahorrar cerca del 17 % de sus consumos.