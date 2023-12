Apoyo para tener vivienda en Colombia: así puede acceder al subsidio FOVIS

El sueño de millones de colombianos es tener una casa propia, un techo propio, como se dice coloquialmente. Para que esto sea una realidad, el Ministerio de Vivienda ofrece subsidios. Uno de estos es el FOVIS.



El subsidio FOVIS es, según el Ministerio de Vivienda, un aporte en dinero o en especie que se otorga por una sola vez al beneficiario, sin que tenga que ser restituido por parte de éste; constituye un complemento de su ahorro para facilitarle la adquisición o construcción de una solución de vivienda de interés social o el mejoramiento de la misma, este se entrega a los afiliados que tengan constituido un hogar y que sus ingresos sean inferiores a cuatro SMLMV.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio?

Conformar un hogar que comparta el mismo espacio habitacional.



Tener ingresos familiares inferiores a cuatro (4) salarios mínimos mensuales.



No ser propietario de vivienda, en el caso de compra de vivienda nueva.



Ser propietario del lote o que el lote sea de la entidad promotora, para los casos de construcción en sitio propio.

Este subsidio ayuda a las familias a adquirir vivienda propia. Foto: iStock

Ser propietario de vivienda con carencias básicas en pisos, techos, etc., en el caso de subsidio de mejoramiento.



No haber sido beneficiario anteriormente de un Subsidio Familiar de Vivienda.



No haber sido beneficiario de préstamos del Instituto de Crédito Territorial o del Fondo Nacional del Ahorro.



¿Quiénes pueden beneficiarse del subsidio?

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, hay dos grupos de hogares que pueden solicitar el subsidio de vivienda: Los hogares afiliados al Sistema del Subsidio Familiar, que cuentan con su condición de afiliado a una de Caja de Compensación Familiar, y los hogares conformados por trabajadores independientes y del sector informal, que son atendidos por una Caja de Compensación Familiar para el cumplimiento de los requisitos. El Gobierno Nacional a través de FONVIVIENDA entrega los respectivos recursos.

¿Qué documentos se necesitan para acceder al subsidio?



1. Formulario de postulación debidamente diligenciado.



2. Copia de documento de identidad: cédulas de ciudadanía legibles (mayores de 18 años), copia de registro civil de nacimiento (menores de 18 años) y tarjeta de identidad ( mayores de 7 años). Estos documentos son de las personas que conforman el hogar solicitante el subsidio.



3. Registro civil de matrimonio para estado civil casado.



4. Declaración juramentada de convivencia para estado civil unión marital.



5. Fotocopia del Registro civil de matrimonio o declaración juramentada que acredite la unión marital de hecho.



6. Registro civil de matrimonio con anotación de la liquidación y disolución de la sociedad conyugal o del divorcio, en los casos de separación.

Para acceder al subsidio debe estar afiliado a una caja compensación familiar. Foto: iStock

7. Certificación laboral de las personas aportantes expedido por la empresa para los trabajadores dependientes. Para los trabajadores independientes carta firmada por el trabajador indicando el valor del ingreso mensual.



8. Certificación de aportes familiares expedida por la entidad en la cual estén depositados (aplica si hay aportes).



9. Carta de crédito aprobado si cuenta con él.



10. Certificado médico de discapacidad con sello y registro médico. (si hay personas discapacitadas en el grupo familiar).



11. Certificación del subsidio Municipal o Departamental si cuenta con él.



12. Soportar en el formulario de postulación, bajo gravedad de juramento condición especial: madre cabeza de hogar, adultos mayores y madre comunitaria registrada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estas condiciones dan mayor puntaje.



