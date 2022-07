El aumento del dólar ha generado incertidumbre en los mercados y en el país. Incluso, su volatilidad ha hecho que llegue por encima de 4.600 pesos colombianos. Y, por el momento, se mantiene arriba de los 4.500 pesos.



(Le puede interesar: Los TLC siempre son susceptibles de revisar y mejorar: AmCham)

(Lea además: Productores de panela anuncian paro nacional)



Ahora bien, esta variación ha visto sus efectos en los mercados y las inversiones. Sin embargo, expertos coinciden en que también lo hará sobre el ciudadano de a pie.



Para Carlos Sepúlveda, decano de la facultad de Economía de la Universidad del Rosario, el primer impacto será en los productos importados, teniendo un reflejo en el gasto de los hogares.



Uno de los rubros afectados son los artículos tecnológicos, que representan una gran parte de importaciones que se realizan en el país, y aumentarían de precio.



(También lea: Licencia de conducción: ¿Por qué debe renovarla?)



Los efectos también serán en los alimentos.



"Gran parte de la cadena de producción de alimentos importa fertilizantes e insumos de distintos tipos. Eso hace que los precios de los alimentos se vean afectados. De una manera general se va a ver una inflación", puntualiza.



El experto aclara, a su vez, que el efecto más fuerte es sobre los hogares más pobres. "Aquellos hogares que no son pobres, pero sí vulnerables y están en ese borde de la pobreza, verán una mayor inflación y caerán en situación de pobreza", explica Sepúlveda.



Y aclara que las consecuencias dependen de las condiciones de cada hogar. Por ejemplo, la racha alcista impactará a quienes tienen deudas en dólares e inversiones en esta divisa.



(No deje de leer: Dólar: ¿quiénes se benefician del alza de la divisa extranjera?)



Por su parte, Juan Camilo Pardo, economista y miembro de Corficolombiana, asegura que la devaluación del peso colombiano frente al dólar tendrá un impacto sobre los bienes transados.



"En el país hay unos insumos claves en el agro para la producción local de alimentos como el maíz y la soya, que son importantes para dar el alimento balanceado a los animales que se utiliza para las vacas", dice.



Y otros de los grandes afectados serán los alimentos procesados. "Cuando existe una devaluación en la tasa de cambios, los bienes que se importan tienen un mayor costo cuando se pasan a moneda local y eso termina afectando el costo de los insumos para los productores agrícolas que se termina traduciendo en una mayor inflación de alimentos", asegura.





Otro sector que tendría inconvenientes sería el de la importación de carros y en los repuestos de vehículos, así como el de los productos de aseo y de cuidado personal.



"El efecto no es solo sobre los mercados, también de las personas del común", puntualiza Pardo.



Por otro lado, aquellos bienes producidos en Colombia que se venden en el exterior tenderán a ser más competitivos.



PORTAFOLIO