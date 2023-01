El dólar en Colombia sigue cuesta abajo. En el inicio de la tercera jornada cambiaria de la presente semana la divisa estadounidense perdió otros 38 pesos, descendiendo a un mínimo de la sesión de 4.508 pesos frente a los 4.545,94 pesos de la tasa oficial de este miércoles. No obstante, en la primera hora de operaciones del mercado interbancario la cotización promedio de dicha moneda ha sido de 4.530,98 pesos, según registros del Sistema Electrónico de Negociación (SET-FX) de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).



En promedio,la cotización del dólar en el mercado colombiano hoy ha descendido cerca de 14,6 pesos frente ala TRM de hoy, caída que se suma a las cinco en serie acumulando un descenso de más de 156 pesos. A esta hora la tasa promedio de negociación del dólar es de 4.534 pesos.



En lo que va corrido del 2023 la tasa de cambio en Colombia ha perdido más de 264 pesos y más de 515 pesos frente al máximo histórico de 5.061,21 pesos registrado a inicios de noviembre del año pasado.



Según Rodrigo Cifuentes París, jefe de Finanzas Corporativas de BDO en Colombia, buena parte de la volatilidad que registra el dólar en este inicio de año se debe a factores externos que han incidido en el aumento del precio del petróleo, lo cual hace que ingresen más dólares al país y, en consecuencia, la TRM baje.



El experto señala, además, que en ese comportamiento también ha influido la inflación porque para controlarla el Banco de la República ha tenido que subir su tasa de intervención y esto indica que pueden salir dólares del país buscando refugio en otros que generan mayor rentabilidad y son más seguros comparados con Colombia. "Hay una salida y/o entrada, a medida en que va variando la tasa e inflación", sostiene.



Otros aspectos que hay que tener en cuenta en este desempeño de la divisa es que el país está atado a la evolución de la tasa de interés de Estados Unidos, la cual hace que -posiblemente- haya una salida de dólares, como se ha venido presentando en los últimos meses.



También influye las perspectivas de la economía,así como el conflicto entre Rusia y Ucrania, que generan una inestabilidad en la economía mundial, sobre todo por el desabastecimiento de energía.



Cifuentes París advierte que no hay certeza de cuánto más pueda continuar este comportamiento. Pero indica que hay factores económicos y políticos que intervienen y son inestables y, sin duda, las reformas o cambios que se presentan -internamente- generan incertidumbres.



"Hay que tener en cuenta que se están dando mensajes de recuperación económica estas semanas, un control de la inflación de los Estados Unidos, así como también la reapertura de China por temas de Covid; lo cual genera una perspectiva de reactivación económica y eso implica un posible incremento del precio del petróleo -que en Colombia se ve reflejado en la entrada de una mayor cantidad de dólares-. En este periodo, tiende a bajar el precio del dólar",dice.



Si bien aun el panorama económico no está definido en 2023 y a penas este es el primer mes del año, se recomienda a las empresas contar con un aliado o consultor en negocios para tomar decisiones financieras acertadas, el cual puede plantear distintos escenarios contemplando sus ventajas y riesgos, puntualizó.