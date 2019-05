Dólar vuelve a subir con fuerza y gana 18 pesos

Tras dos jornadas de calma, el dólar en Colombia tiene un fuerte repunte este miércoles y se acerca cada vez más a los 3.400 pesos.



De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, el precio promedio de la divisa estadounidense es de 3.380 pesos, lo que significa un aumento de 18 pesos frente a la cotización oficial del día, que es de 3.362 pesos.

Según un análisis técnico de media mañana de Corficolombiana, el dólar mantendrá su fuerza debido a que aumentan las tensiones comerciales y a los ajustes en las políticas monetarias de los principales bancos centrales.



“Nos preparamos para un escenario de recortes de tasas de los principales bancos mundiales, lo que se traduce en apetito por la renta fija e inestabilidad en las monedas. Por ahora seguiremos en tendencia alcista con objetivo 3.400”, señala

Corficolombiana.



Esto quiere decir, que bajo este panorama, crece la posibilidad de que el dólar siga fuerte, mientras que se mantendría una estabilidad en los mercados de renta fija, que contrasta hoy con el estrés en mercados de renta variable.

Más presión comercial

La volatilidad quedará servida para las divisas mientras que Trump no de claridad sobre un pronto acuerdo con China y esto claramente no va a suceder hasta que la FED no le dé gusto al presidente en recortar sus tasas incluso hasta en 50 puntos básicos, algo que ya empiezan a descontar los mercados”, señala el análisis de Corficolombiana.En cuanto a la guerra comercial, su impacto se da hoy porque China amenazó con restringir las exportaciones a Estados Unidos de las llamadas tierras raras, un conjunto de elementos químicos escasos y que se usan en productos tecnológicos como teléfonos móviles o misiles, y que son abastecidas en un 95 por ciento por el gigante asiático a Estados Unidos.

Hasta ahora no fueron sometidas a los aumentos de aranceles decretados por la administración de Donald Trump a los productos chinos, pero los medios chinos sugieren ahora que las exportaciones de tierras raras podrían servir como arma de represalia contra Estados Unidos por sus medidas comerciales.



Las tierras raras le dan a Pekín una gran influencia política y económica en su disputa con los Estados Unidos. "Como medida comercial de represalia, es una obviedad", afirma Jeffrey Halley, un analista de OANDA.



Si Pekín hace realidad sus amenazas, el impacto para las compañías de Estados Unidos podría ser desastroso. "China podría obligar a cerrar casi todas las líneas de ensamblaje de automóviles, computadoras, teléfonos inteligentes y aeronaves fuera de China si decide embargar estos materiales", escribió la semana pasada James Kennedy, presidente de ThREE Consulting, en la revista National Defense.

Impacto al petróleo

Esta situación contribuye a que el jornada del miércoles el petróleo esté bajando y presione al dólar al alza.



En efecto, los precios del crudo caían más de un por 2 por ciento, después de que China aseguró que usará la carta de las tierras raras en su guerra comercial con Estados Unidos, aumentando los temores a que la pugna pueda afectar a la demanda mundial de crudo.



En Nueva York, el precio del petróleo de Texas (WTI) para entrega en julio abrió con un descenso del 2,77 por ciento (1,64 dólares) y a las 09.05 hora local el barril cotizaba a 57,5 dólares en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex).



ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO

* Con información de agencias