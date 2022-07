El precio del dólar ha presentado un alza sustancial en todo el mundo, lo que ha significado la depreciación de la mayoría de monedas en América Latina. Por ejemplo, en Colombia, la divisa estadounidense llegó a estar por encima de los 4.600 pesos y, aunque durante los últimos días ha cedido un terreno importante, sigue estando arriba de los 4.200 pesos.



Lo anterior ha traído consigo que las deudas en dólares aumenten de manera significativa para los colombianos.



Por lo que, en estos momentos de alta volatilidad de la moneda extranjera, los expertos recomiendan tener una planeación financiera para empezar a pagar las deudas que se han adquirido en dólares, y así no exceder la capacidad de endeudamiento.



(Le puede interesar: ¿Cuánto cuesta vivir en Estados Unidos en pesos colombianos?)

Según Camilo Quiñones, country manager de Resuelve tu Deuda Colombia, se deben organizar las deudas de menor a mayor. "Sugerimos elegir siempre la deuda más pequeña para ser liquidada y pagar un poco más del valor mínimo cada mes. Así, cuando ya se esté a paz y salvo, se podrá invertir ese dinero en una siguiente deuda", señaló.



Y si se tienen varias deudas, el consejo de Quiñones es concentrar los esfuerzos para liquidar, en primera instancia, aquella que tenga la tasa de interés más alta, para terminar de pagar lo antes posible y ahorrar un poco de dinero.

(Dólar: negocios que empiezan a sudar frío por la disparada de la divisa)

En este sentido, para el experto, se deben 'atacar' en primera instancia aquellas deudas que sean más fáciles de liquidar, con esto "la intención es ir acabando con parte de los compromisos y se pueda destinar ese monto al pago de otras deudas".

Más consejos

Elaborar un presupuesto en el que se identifiquen claramente los ingresos y egresos de todo el mes.

Recortar gastos eliminando aquellas cosas que no sean necesarias. Por ejemplo, la compra de café que se hace todas las mañanas.

Tratar de tener un sólo préstamo a la vez. Si se pidió un crédito para una computadora, y ahora se necesita un refrigerador, hay que liquidar el primero antes de solicitar otro.

Buscar la manera de aumentar los ingresos. Iniciar un negocio, trabajar como freelance o en fin de semana, vender cosas que no necesite.

¿Endeudarse es malo?

Pedir un préstamo es parte de la vida y puede ser una gran opción para comenzar a construir un patrimonio. Sin embargo, de acuerdo con Quiñones, hacerlo de la forma equivocada puede ser contraproducente para mantener finanzas sanas.



"Lo negativo es estar sobreendeudado", según el experto . Es decir, tener una o más deudas y no ser capaz de pagarlas. Lo que provoca que, debido a los intereses que se generan mensualmente por el impago, el monto que se debe siga creciendo.



En otras palabras, una deuda sana es cuando se tiene la capacidad de pago para afrontarla, mientras una negativa es cuando no la tiene.



En el caso de las deudas en dólares, Quiñones dijo que hay que tener precaución al invertir, gastar o comprar, ya que si no se tiene conocimiento de las implicaciones (alzas, intereses, pérdidas, caídas, etc) puede llegar a perjudicar las finanzas personales.