Costo del dólar en casas de cambio y otros sitios para cambiar divisas

Si usted es de los que, pensando en las vacaciones de fin de año, en invertir o en el giro que le debe hacer a su hijo que estudia en el exterior, va a una casa de cambio a comprar una cantidad de dólares y se encentra que allí se los venden hasta 100 pesos por encima del valor de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), hoy en 3.772,49 pesos, no se exalte y menos se enfrasque en una discusión con el cambista.



Hoy en los llamados profesionales de cambio si usted quiere vender dólares se los compran a un precio promedio de 3.740 pesos; pero si lo que necesita es comprarlos, tendrá que pagarles un valor promedio de 3.790 pesos, aunque la tasa oficial que rige hoy es de 3.772,49 pesos.



La razón, los profesionales del cambio poco tienen que ver con la famosa TRM, que solo sirve de referencia a los exportadores, importadores, a las entidades financieras, las multinacionales y grandes empresas, que por sus condiciones de operación, necesitan mover grandes volúmenes de divisas, por lo que actúan en un mercado especial, el interbancario, al que no tienen acceso las personas naturales.



Para ellas, señala un experto, existe una especie de ‘mercado minorista’, en el que se mueven los turistas, bien sean nacionales o extranjeros, el comercio fronterizo y otros agentes, los cuales sólo transan volúmenes muy pequeños de dólares.



De las divisas que mueve esos grupos de personas se alimentan, en gran medida, los profesionales del cambio (antes llamadas casas de cambio), quienes como cualquier otro negocio deben incorporar los costos de operación al precio de venta del dólar, entre estos, el tener que pagar arriendo por los locales donde operan, la adecuación de los mismos con medidas de seguridad, empleados y servicios públicos, entre otros.



“Este mercado no obedece a la TRM, sino a la oferta y la demanda de la moneda. Si no hay dólares en el mercado, el precio se encarece, como sucedió hace algunas semanas cuando alcanzamos a estar cerca de los 4.000 pesos por la temporada”, dice un agente de cambiario.



Pero muy a pesar de que el llamado ‘mercado minorista’ no tiene en cuenta la TRM, es posible conseguir dólares muy cerca de este precio allí, aunque no es tan fácil como ocurre cuando se acude a los profesionales del cambio.



Al momento de buscar una casa de cambio, expertos recomiendan ir a las que están ubicadas dentro de los aeropuertos, centros comerciales, ya que tienen vigilancia. Estas son reguladas por la Superintendencia Financiera y tienen su previa autorización.

Otros lugares para cambiarlos

Algunas entidades bancarias, que cuentan con autorización para la compra y venta de dólares a personas naturales, ofrecen las divisas a un costo relativamente bajo, pero la persona la persona debe llamar unas horas antes y solicitar la cantidad. También debe llevar una carta indicando el monto y todos sus datos.



Algunos tienen el servicio de compra y venta de dólares, entre ellos está: Bancolombia, Banco Caja Social, BBVA, GNB Sudameris, Banco de Bogotá, Banco de occidente, Davivienda, Banco Itaú y Citibank.



Otra opción es entre amigos y familiares, ya que se pueden negociar a una buena tasa, siempre y cuando sean personas confiables para así evitar el riesgo de fraude con los billetes falsos.



El Tiempo