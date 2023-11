¿Los colombianos prefieren como método de pago el dinero en efectivo o en digital?

Debido al constante avance de la tecnología y la adopción de la misma en las dinámicas actuales, algunos colombianos han optado por otras modalidades de pago que se ven reflejadas en los métodos que ahora aceptan los locales para recibir el dinero.



No obstante, el efectivo sigue siendo fundamental en la billetera de los colombianos, pues según el testimonio de ciertos usuarios, es lo que los saca de cualquier emergencia que se pueda presentar.



Todos los métodos de pago tienen sus pros y contras al momento de usarlos, por lo que usted deberá elegir el que mejor se adapte a sus necesidades. Le contamos cuales son las ventajas y desventajas que tienen los pagos en efectivo y los digitales, según expertos.

Pro y contras del pago en efectivo

Estos son los pros que tiene el pago en efectivo:



- Dificulta las compras impulsivas e innecesarias: cuando se usa el dinero en efectivo para hacer una compra, la persona es consiente de que tiene un límite y no debe gastar más, por lo que evita las compras impulsivas.



- Lo aceptan en la mayoría de establecimientos: al tener efectivo, es más sencillo acceder a cualquier local y que lo admitan como medio de pago. Además, puede hacer compras de pequeños montos de dinero.



- El proceso de pago es más rápido: no deberá esperar a que un sistema o aplicación funcione para realizar el pago de lo que compró, por lo que en cuestión de minutos y hasta segundos podrá hacer el pago.



Por otro lado, estos son los contras que tiene esta modalidad de pago:



- Inseguridad: cargar con dinero en efectivo le puede suponer un problema de seguridad, pues en caso de que sea víctima de un robo, no tendrá la posibilidad de recuperar el monto.



- Incomodidad: para algunas personas cargar dinero en efectivo les genera molestias, pues en algunos lugares dan las 'vueltas' en monedas, lo que implica cierto peso y sonido en los bolsillos.

Dinero en efectivo. Foto: Andrea Moreno. ELTIEMPO

Pros y contras del pago con dinero digital

Estas son las ventajas que tiene el pago con dinero digital:



- Es práctico: las personas que manejan digital no requieren de cargar en sus bolsillos billetes o monedas que se les pueden caer o les pueden robar en cualquier momento.



- Confidencialidad: tener dinero de manera digital le brinda un sistema confidencial, del que solo usted sabrá cuánto dinero tiene y que, además, protege a través de una contraseña.



- Evita actividades ilegales: delitos como la corrupción o la evasión de impuestos no podrán ser cometidos por medio del pago digital, pues es un método de pago que deja huella y es fácil de rastrear.



Por otra parte, estas son las desventajas del pago con dinero digital:



- Puede ser víctima de ataques cibernéticos: en caso de dar clic a algún link desconocido o instalar aplicaciones de páginas dudosas, usted podría ser víctima de hackers que pueden acceder a sus cuentas bancarias y hacer transferencias.



- No es aceptado en todos los locales comerciales: los pagos a través de transferencias bancarias, ya sea desde la aplicación del banco o las billeteras virtuales, como Nequi o Daviplata, no son tan aceptadas como el pago en efectivo.



- Puede sufrir de errores: las aplicaciones no están exentas a sufrir de fallos que harán que el sistema deje de funcionar durante algunos minutos, e incluso horas.

Puede manejar su dinero digital a través del dispositivo móvil que tenga. Foto: iStock

Entonces, ¿cuál prefieren los colombianos?

El Banco de la República realizó una encuesta a los colombianos sobre el instrumento de pago que prefieren, y allí se encontró que el efectivo es la forma de pago preferida, pues lo usa el 78,4 % de los encuestados.



Sin embargo, el estudio también resaltó el aumento significativo de las transferencias electrónicas, pues su participación es casi cinco veces mayor a la que se registró en el 2019 (2,7 %).



Según los testimonios de los encuestados, esto se pudo deber mayormente a la pandemia por covid-19, pues algunos manifestaron que durante esos meses utilizaron por primera vez los pagos electrónicos.

