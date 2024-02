Diferencias entre viviendas VIS y no VIS en Colombia: requisitos y beneficios

Muchos colombianos están en la búsqueda de opciones Iara adquirir vivienda propia, porque varias de esas familias ya no quieren vivir en arriendo, sino poder adecuar a su gusto un lugar.



No obstante, algunos no conocen cómo acceder a subsidios de vivienda o como esto se puede convertir en una opción de invertir el dinero que traerá ganancias a mediano y largo plazo.



En Colombia existen dos opciones que el gobierno ofrece para adquirir vivienda, estas sin Vivienda de interés social -VIS- o aquella que no lo es.

Existen varios proyectos de vivienda VIS, que corresponden a características de habitabilidad mínima, es decir, que tienen espacios, iluminación y ventilación que ofrecen comodidad para muchas familias.





(Le puede interesar: ¿Cómo se puede comprar una vivienda ahorrando $4.000 al día en Colombia?)

Existen varios proyectos de vivienda VIS, que corresponden a características de habitabilidad mínima, es decir, que tienen espacios, iluminación y ventilación que ofrecen comodidad para muchas familias.



(Lea más: Esperan recuperación en venta de viviendas en Antioquia tras caída del 40,6 % en 2023)



Estas viviendas no pueden superar los 150 salarios mínimos y algunos de los requisitos para poder adquirirlas, según el ministerio de Vivienda, son:

Ingresos de comprador, puesto que estas viviendas están destinadas a personas que ganen menos de cinco salarios mínimos. El valor de la vivienda no puede superar los 150 salarios mínimos. No debe ser propietario de una vivienda en el territorio nacional. No haber sido beneficiado de un subsidio familiar de vivienda otorgado por alguna caja de compensación familiar, a excepción de los hogares con ingresos totales menores a dos SMMLV, podrán concurrir con el asignado por las Cajas de Compensación Familiar y el de Mi Casa Ya (esta información será reportada por las Cajas de Compensación Familiar). No haber sido beneficiarios de un subsidio otorgado por el Gobierno Nacional que haya sido efectivamente aplicado. No haber sido beneficiarios a cualquier título de las coberturas de tasa de interés. Contar con un crédito aprobado para la adquisición de una solución de vivienda, o contar con una carta de aprobación de un leasing habitacional emitida por un establecimiento de crédito o el Fondo Nacional del Ahorro.

Para poder acceder a este tipo de vivienda, debe identificarla y solicitar el subsidio, ante la entidad financiera de su preferencia. Para ello no necesita intermediarios.



Por otra parte, quienes quieran adquirir vivienda que no sea de interés social, también tienen que cumplir unos requisitos:

Elegir un proyecto de vivienda nueva que le interese y apartar el inmueble (preventa, construcción o que estando terminada no haya sido habitada). Presentar la solicitud de crédito de vivienda o leasing habitacional ante una entidad financiera, para ello se recomienda visitar varios bancos con el fin de que pueda comparar y conocer el banco que le ofrece una tasa más baja, mejores beneficios y definir el plazo del crédito. Diligenciar como anexo al crédito un formulario de solicitud de subsidio no VIS. Recuerde que si ya fue beneficiario de un subsidio de vivienda no tendrá derecho a este beneficio. Una vez aprobado el crédito, debe pedir el estudio de títulos del predio con el fin de que el banco analice de forma definitiva si la vivienda cumple con todos los requisitos para ser adquirido.

Por lo tanto, las principales diferencias entre vivienda VIS y no VIS, sin el tope de salarios mínimos, que para VIS es de 150 salarios mínimos y la No VIS de 500.



Así mismo, con la vivienda de interés social se puede acceder a diferentes subsidios, porque está dirigida a personas y familias con ingresos menores a cinco salarios mínimos.

2024: el año para tener vivienda propia

Ya que el sector de la construcción es uno de los más importantes en el país, en este 2024 se están dando las condiciones para que más personas puedan adquirir vivienda propia.



Esto porque el Banco de la República tuvo una reducción significativa en las tasas de interés, por lo tanto, existe más posibilidad de que quienes tienen guardadas sus cesantías las utilicen para comprar vivienda y puedan solicitar créditos que resultan ser tan altos, como aquellos del 2023.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Estos son algunos apartamentos y casas que puede encontrar a la venta en Chapinero

"Subsidio de vivienda en Bogotá: requisitos y fecha limite de inscripción "

‘El Distrito puede apoyar 80.000 viviendas sociales’: propuesta de concejala de Bogotá