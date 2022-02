El costo de vida viene disparado en Colombia. En enero la inflación se acercó al 7 por ciento impulsada, principalmente, por el disparo en los precios de algunos alimentos como la papa, la carne, el pollo, los huevos y los lácteos, entre otros, según o revelado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane).

El problema es que esa tendencia puede continuar, por lo menos, en el primer trimestre del 2022, por lo que millones de colombianos se enfrentarán a un periodo más prolongado de altos precios de algunos alimentos básicos para su sustento diario.



Ante esa situación Reinaldo Medina, docente de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y experto en finanzas entrega los siguientes consejos para hacer rendir la plata en estos tiempos de inflación.



Opciones para economizar

1. Si debe comprar el mercado del mes con tarjeta de crédito no difiera el pago a más de una cuota porque esto generaría mayores intereses y acumulación de gastos en los siguientes meses. Por principio los gastos de cada mes solo se difieren a una cuota de pago. Además, el interés de las tarjetas de crédito es el más alto del mercado.



2. Tenga especial cuidado con los gastos diarios u ocasionales que, sin darnos cuenta, también afectan el flujo de caja. Es importante que llevemos un control diario en un periodo de crisis.



3. Ajuste su presupuesto a las contingencias de cada mes, en este caso si aumenta los gastos en alimentación debe ver en qué rubro reduce los costos para compensar este imprevisto.



4. Haga ajustes en la ejecución del presupuesto mensual. Siempre la herramienta maestra para controlar nuestros gastos debe ser el presupuesto.



5. Reduzca los gastos flexibles al menos en la misma medida en que se suben los gastos inesperados.



6. Evite endeudarse para cubrir esos gastos de consumo en el mes porque solo estaría postergando el problema y además pagando intereses, lo que se convertiría en una bola de nieve.



7. Busque sustitos más económicos, realice cambios en la dieta de acuerdo con la oferta de productos y escoger los que favorezcan más el bolsillo.



8. Haga uso del ahorro. Si no se tiene mucho margen de maniobra con las cuentas flexibles, puede hacer uso del ahorro. Debe ahorrar al menos el 10 por ciento de los ingresos o tener un ingreso mensual ahorrado. Este ahorro sirve para cubrir gastos improvistos o para invertir.



9. No difiera los gastos de un mes a otro, por eso importante, en lo posible, ajustarse al valor de los gastos del mes. Esta situación empeora la situación porque se acumulan los saldos negativos mes a mes.



10. Siempre es importante generar nuevos ingresos ya que el presupuesto se compone de los ingresos y los gastos. Entonces, por un lado se generan ahorros disminuyendo gastos y mayores ingresos para tener un mayor flujo de caja.



El Tiempo