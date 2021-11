Atención, faltan 2 días sin IVA, el Black Friday y las ofertas de diciembre

Sí por algún motivo el pasado 28 de octubre no tuvo oportunidad de hacer sus compras deseadas o adquirir por anticipado con buen descuento los regalos de Navidad, no se desespere ni pierda el entusiasmo, recuerde que para noviembre y diciembre están programadas otras jornadas sin IVA y, además, está previsto el Black Friday, lo que se sumará a las tradicionales temporadas de promociones y descuentos de fin de año.



Tenga muy presente que los próximos días sin IVA se realizarán el 19 de noviembre y 3 de diciembre, mientras que el será el último viernes de noviembre, esto es, el día, 26 de ese mismo mes. Según la agencia another, tener presentes estas fechas permite una planificación de anuncios y estrategias de marketing que se pueden establecer por un tiempo definido.



Según los expertos de another por tradición el Black Friday es una fecha que abre la temporada de compras de fin de año y, aunque fue creada en Estados Unidos, ahora es una práctica que se aplica a nivel mundial.



Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, esa fecha se ha unido a otras como el Cyberlunes y el Día sin IVA formando una temporada de casi dos meses de ofertas, gangas, descuentos y hasta regalos (noviembre y diciembre).



El mismo gremio asegura que este año se prevén ventas en plataformas electrónicas por 35 millones de dólares



“Si algo nos dejó el 2020 fue un cambio en los hábitos de consumo, donde gran parte de la población “aprendió” a comprar online y otra porción afianzó dicha práctica como su preferencia. Para los comercios, el año pasado dejó más tiendas virtuales, mayoradaptación a vías alternativas de venta y, principalmente, la posibilidad de llegar a una cantidad más grande de potenciales compradores gracias a la difusión que permiten las redes sociales.” indica Mariana Carreón, Directora de Estrategia de another.

11 recomendaciones clave:

Estas son algunas recomendaciones de los expertos de dicha agencia:



1. Personalizando la tienda online por medio de la colocación de banners que llamen la atención hacia las ofertas del evento.



2. Contemplando una categoría especial para los días que estarán activos los descuentos donde se encuentren todos los productos alcanzados. Esto va a mejorar la experiencia de compra de los usuarios.



3. Añadiendo fotografías de los productos en alta calidad que darán una impresión de mayor profesionalismo. Procura tomar las imágenes desde distintos ángulos.



4. ando la descripción completa en los productos a fin de optimizar el tiempo para el potencial cliente, lo que también da la sensación de que se valora el tiempo del usuario.



5. Destacando la oferta sobre la fotografía del producto, y programando descuentos en números redondos.



6. Detallando las metodologías de envío y tiempo de entrega para poder manejar las expectativas de los consumidores. Esto es fundamental ya que son días donde se multiplican los volúmenes de ventas por lo que los tiempos de entrega pueden verse afectados. A esto hay que sumar la planificación de los envíos y tener alternativas en el radar por cualquier eventualidad que pudiera surgir.



7. Cargando todo el stock disponible a la tienda virtual para aprovechar la mayor afluencia al sitio.



8. Respondiendo a todas las consultas que ingresan para brindar una atención diferenciadora.



9 Considerando habilitar diferentes canales de venta, como Facebook Market, Instagram Shopping y Whatsapp Business.



10. Planificando la estrategia de marketing.



11. Aprovechando los días posteriores a los eventos.



