Dian: ¿qué información no le pueden pedir para hacer la facturación electrónica?

Cuando en un comercio le preguntan si requiere la factura electrónica, seguramente le han solicitado algunos datos y usted los ha entregado tranquilamente.



No obstante, la Dian ha informado recientemente que algunos de estos datos, especialmente unos sensibles para el usuario, no es necesario entregarlos, le contamos.

Muchos comercios, marcas y hasta medios de comunicación pagan por obtener datos de los usuarios, por lo tanto, cada vez que una persona ingresa sus datos en páginas web deja al descubierto algunos datos que estos utilizan para saber sus gustos, preferencias, entre otros, para enviarle información que en ocasiones se vuelve molesta.



Con la implementación de la factura electrónica, también algunos datos quedan expuestos y ciertos comercios los solicitan de cualquier forma ofreciéndole descuentos, productos gratis y otros beneficios, sin embargo, tenga especial cuidado con esto.



Los datos que usted puede negarse a entregar son el teléfono, sea fijo o celular, así como también su dirección de residencia, para evitar que le llegue información que usted no ha solicitado o que lo estén llamando constantemente.



Ciertos comercios son tan insistentes que también le pueden solicitar la autorización de del tratamiento de datos personales, según políticas que la mayoría de usuarios desconocen, por no leerlas o porque las empresas no las dan a conocer de manera adecuada.



Tenga en cuenta que muchos de esos datos que le están solicitando con la emisión de la factura electrónica no son requeridos por la Dian, sino que es el comercio el que con la excusa de la expedición de esta los piden para utilizarlos para su fines.

Por tal razón, el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, se ha referido en varias ocasiones a esto, señalando cuáles son los datos que las personas naturales deben dar para la expedición de la factura electrónica, limitándose a dar número de cédula, nombre y correo electrónico solamente.



En el caso de las personas jurídicas deben dar número de Nit, razón social y correo electrónico



De igual forma, Reyes, reseñó en su cuenta de Twitter que en las visitas que han hecho proveedores de software de factura electrónica, han encontrado que muchas de ellas están exigiendo información adicional como si fuera obligatoria, entre las que se encuentra dirección y teléfono de usuario, datos que son innecesarios y que pueden afectar la seguridad y privacidad de estos.

