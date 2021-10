Día sin IVA: tenga en cuenta estas recomendaciones al realizar sus compras

El próximo 28 de octubre de 2021 se llevará a cabo en Colombia la primera de tres jornadas del día sin IVA previstas para este año, con las que se espera darle un nuevo empujón a la economía. Sin embargo, y ante la afluencia de compradores que se esperan para ese día, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) elaboró una serie de recomendaciones con las que se busca proteger los derechos de los consumidores.



Y si bien estas recomendaciones están dirigidas a los comerciantes y proveedores para que entreguen información clara, precisa y concisa a los consumidores, no está de más que estos últimos las conozcan para evitarse dolores de cabeza en medio del agite de las compras de esa jornada.



Lo que debe conocer

Las instrucciones impartidas a los comerciantes por parte de la SIC para evitar que sus ventas se conviertan luego en una lluvia de reclamos y quejas por parte de los consumidores son las siguientes:



1. Incluir en la información publicada en la entrada de los establecimientos de comercio, al interior de los mismos, en páginas de comercio electrónico, redes y demás canales de comunicación con el consumidor de manera clara, legible y de fácil comprensión: las condiciones necesarias para acceder al beneficio de exención del impuesto sobre las ventas (fechas, medios de pago, tiempos de entrega, límites de unidades, entre otras). Además, deberá comunicar las condiciones especiales adoptadas para ese día (inscripción previa, fila virtual, asignación de turnos, entre otras).



2. Informar de manera clara, precisa y antes de terminar la transacción de las compras realizadas de manera presencial o virtual la fecha de entrega de los productos adquiridos, la cual no podrá exceder de las dos semanas siguientes a la emisión de la factura.



3. Diseñar e implementar protocolos de información a través de los cuales se comuniquen de manera clara y precisa aspectos relacionados con la capacidad operativa de las plataformas (requerimientos tecnológicos para llevar a cabo la transacción, tiempo de espera en la fila, hora de atención programada de acuerdo al turno, entre otras). Si hay variaciones en las condiciones iniciales también se debe informar a los consumidores.



4. Adoptar mecanismos idóneos que transmitan información clara y veraz a los consumidores sobre costos y gastos adicionales (transporte, instalación, entre otros).



5. Informar al consumidor de manera clara, eficaz y comprensible si el precio anunciado incluye o no el descuento del IVA. Además, el precio debe ser informado visualmente al consumidor en pesos colombianos.



6. En caso de promociones se debe informar si el precio anunciado al público incluye el descuento de la oferta y el beneficio de la exención del IVA.



7. Adoptar medidas de suministro de información para que los consumidores sepan de aquellos productos que habitualmente ya se encuentran excluidos del impuesto del IVA.



8. Las promociones u ofertas que se encuentren vigentes en los días de exención del IVA tendrán plena validez y en consecuencia deberán aplicarse ambos descuentos.



9. Deberán informar de manera clara y eficaz que las promociones vigentes son diferentes al beneficio tributario de exención del IVA.



10. Las piezas publicitarias físicas o digitales que emitan los proveedores frente a los productos que serán parte de los días de exención del IVA deberán indicar que NO se trata de una promoción, cuando no lo sea.



11. Las piezas publicitarias físicas o digitales que emitan los proveedores frente a los productos que serán parte de los días de exención del IVA no podrán incluir frases que induzcan a error, engaño o confusión a los consumidores frente al incentivo tributario. Deben abstenerse de utilizar afirmaciones o proclamas como: “te damos el IVA”, “te descontamos el IVA”, “nosotros pagamos tu IVA”, u otras similares.



12. Deben abstenerse de ofrecer productos que no se encuentran cobijados con la exención del IVA, como si les aplicara dicho beneficio.



13. Los proveedores que comercialicen bienes los días de exención del IVA de forma presencial deberán adoptar las medidas de bioseguridad establecidas tanto por el Gobierno Nacional como por las Autoridades Territoriales del país.



La SIC tiene establecidos canales de comunicación para que los ciudadanos puedan interponer sus quejas en tiempo real en caso de que en las jornadas tengan algún inconveniente: APP: SIC a la mano (disponible en iOS, Google Store y Huawei Store)

Correo: contactenos@sic.gov.co

Teléfonos: Bogotá +60 (1) 587 00 00 / Línea Gratuita Nacional: 01 8000 910165



El Tiempo