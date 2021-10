Primer día sin IVA dejó ventas por encima de los $ 7 billones

Pese a que este año la inflación ha estado al alza, lo cual generó algunos temores por el impacto en la disposición de los hogares a comprar, la primera jornada del día sin IVA arrojó un balance muy positivo, de cara a su impacto en la reactivación del 2021 y al remate del año.



Según la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Ximena Lombana, con corte a las 4 de la tarde de ayer se reportaron ventas del comercio por más de 6,9 billones de pesos, para un aumento cercano al 30 por ciento frente al primer día sin IVA de 2020, cuando la cifra fue de 5,4 billones de pesos.



Pero el monto sobrepasará los 7 billones de pesos, según indicó Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), quien sostuvo que las proyecciones se quedaron un poco cortas, ya que habían previsto un aumento del 25 por ciento en el monto comercializado frente al del año pasado, pero se calcula que el repunte, que iba en el 30 por ciento, podría llegar hasta un 40 por ciento.



Lo anterior porque los empresarios aprovecharon para hacer promociones adicionales con productos que sí recaudan el IVA, lo cual contribuyó a la facturación, que en la mayoría de casos se duplicó.

“Se demuestra que sí es posible lograr un sano equilibrio entre cuidado de la salud y el de la economía. El día superó las expectativas”, afirmó el dirigente gremial, y consideró que el día sin IVA definitivamente llegó para quedarse en el país.



La ministra Lombana señaló, además, que en la jornada de ayer las categorías de mayor facturación fueron los computadores, equipos periféricos, electrodomésticos y prendas de vestir, mientras que las zonas con mayor aumento en las ventas fueron, en su orden, Bogotá, Antioquia, Valle, Cundinamarca y Atlántico.



Pero uno de los datos que sobrepasaron con creces las estimaciones fueron las transacciones por canales digitales, ya que, según María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), las ventas por esta vía alcanzaron los 688.000 millones de pesos.



La cifra es un 129 por ciento superior a la proyección de 300.000 millones de pesos que se había hecho, en tanto que se reportaron más de 1,2 millones de operaciones, lo cual es una muestra de que hay una apropiación de la compra electrónica en las categoría exentas del impuesto.



“Estamos madurando en el canal digital frente a la proyección de estos medios”, sostuvo la directiva, y l señaló que se contribuye a la trazabilidad y la formalización de las transacciones en la economía.

Jornada respetó bioseguridad y al consumidor

Los gremios y el Gobierno destacaron el respeto de los protocolos, la exigencia a clientes y el respeto por los aforos.



Por su parte, Andrés Barrero, superintendente de Industria y Comercio, dio un parte de tranquilidad durante jornada sin IVA y dijo que los comercios, tanto virtuales como físicos, acataron juiciosos las normas relacionadas con la entrega de información clara veraz y oportuna a los consumidores, así como en lo concerniente a los protocolos de bioseguridad.



El funcionario dijo que la entidad a su cargo realizó 180 visitas presenciales y virtuales en más de 10 ciudades y se activó la red de protección al consumidor, con la que se impartieron más de 16.000 orientaciones tanto a empresarios como consumidores.



“Debo decir que este año, a diferencia del anterior, no hubo ningún sobresalto en los canales virtuales, se cumplieron y respetaron los turnos y las filas virtuales, mientras que en los comercios físicos también se operó con normalidad, aunque persiste el desconocimiento de las personas respecto a los productos que tienen el beneficio del IVA. No obstante, aprendimos la lección del 2020”, puntualizó Barreto.



Al respecto, Fenalco destacó que el sector tomó nota de las lecciones aprendidas y se adaptó a las nuevas exigencias, como la factura electrónica y el fortalecimiento de plataformas para los pagos electrónicos, lo cual fue clave para la cifra del comercio electrónico.



A su turno, las autoridades regionales calificaron de positiva la jornada del día sin IVA, teniendo en cuenta las ventas y el comportamiento ciudadano con respecto a las medidas de bioseguridad.



En Medellín, el alcalde Daniel Quintero indicó que las personas están comprando y cumpliendo los protocolos de bioseguridad, y muchos aprovecharon para comprar los útiles para prepararse para el próximo año, otros compraron ropa o electrodomésticos para Navidad.



En Antioquia, la estimación de las ventas era cercana a los 3 billones de pesos. En Cali, las autoridades estuvieron atentas a que no se superara el aforo debido a la gran afluencia de consumidores en el día sin IVA.



En Bucaramanga se reportaron largas filas desde las primeras horas de la mañana, pero sin aglomeraciones. En la jornada también se aprovechó para promover la vacunación. Tal fue el caso de Villavicencio, donde se habilitaron puntos en centros comerciales.

