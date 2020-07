Día sin IVA: cómo comprar a crédito sin perder el ahorro en intereses

Este viernes 3 de julio se llevará a cabo la segunda jornada del día sin IVA, una apuesta con la cual se busca la reactivación de la economía, golpeada tras la pandemia a raíz del nuevo coronavirus. La primera jornada, efectuada el pasado 19 de junio, tuvo sus claroscuros: si bien se evidenciaron cifras de recuperación en varios sectores, las aglomeraciones causaron preocupación por los efectos que podrían tener en las cifras de contagio.



Ahora bien, junto con una serie de medidas para esta nueva jornada, el segundo día sin IVA promete nuevas ayudas para los empresarios, las compañías y los compradores. Sin embargo, ¿cómo puede hacer para ‘ahorrar de verdad’?

Conozca aquí algunos consejos con los cuales puede darle una mano a su bolsillo en el caso de comprar a crédito. Que la reducción de precio de la jornada no se le vaya en intereses.



Según registros oficiales del pasado 19 de junio, alrededor del 35 % de compradores utilizaron tarjeta de crédito para la adquisición de sus compras, además, un 80 % utilizó canales electrónicos (principalmente páginas oficiales de compañías). Si bien un 65 % pagó sus adquisiciones de contado, hay un porcentaje considerable de compradores a crédito.

Vale resaltar algunas cosas: en el Día sin IVA los productos correspondientes (como electrónica y ropa, entre otros) no tienen cobro del 19 % del Impuesto al Valor Agregado. Por lo tanto, en una compra a crédito lo importante es ver que ‘no se cobre el IVA’ con la cuota de manejo y los intereses del producto.

Una de las claves para ahorrar es que en verdad vea una reducción en el precio del producto no solo de manera inmediata, sino a largo plazo cuando deba pagar las cuotas de su tarjeta. Si no tiene las ‘cuentas claras’, el 19 % de reducción en el precio de su televisor o de su computador podría pagarlo (e incluso aumentarlo) en el transcurso de los meses.



Dice Jorge Gallego, cofundador de la asesora financiera 'Tranqui Finanzas', que hay que preguntarse sobre la verdadera necesidad de la adquisición del producto. "Si la respuesta es que realmente no lo necesitas, pero simplemente lo quieres, pregúntate si tienes los ahorros o capacidad de pago para comprarlo a contado, o a solo una cuota con tarjeta", afirma.



No obstante, si después de un juicioso análisis de sus finanzas no hay un verdadero soporte de pago para el futuro (es decir, es posible que se 'complique' con las cuotas), "mejor no deberías comprarlo, y comenzar ahorrar para realizar esta comprar en un futuro", afirma Gallego, quien, además, enfatiza en que las personas prioricen la sostenibilidad de pago de sus gastos al momento de poner en orden sus finanzas.

¿Es mejor comprar de contado o a crédito en el día sin IVA?

‘Portafolio’, medio especializado en economía, hizo un ejercicio en el cual ‘compró’ un televisor y lo pagó a plazos.



Al precio original del artículo se le restaron 258 mil pesos correspondientes al descuento del IVA (el 19 %). Se calculó un promedio de 1,8 % de tasa de interés mensual y una cuota de manejo de la tarjeta de crédito de 21 mil pesos.



El ahorro es cada vez menor conforme pasan los meses de pago. Si lo paga en una cuota el descuento ya no es precisamente de 258 mil pesos (el IVA restado), pues se disminuye a alrededor de 240 mil pesos. A tres meses (tres cuotas), el ahorro sería aproximadamente de 156 mil pesos, cien mil menos que el ahorro de contado; y a seis meses el descuento queda en algo mínimo: lo que le ‘salvó’ al televisor fue menos de 30 mil pesos.



Esto sucede debido a que al valor del producto sin IVA se le suma el 1,8 % de interés y los 21 mil pesos de cuota de manejo cada mes. Por ello seis meses pagando el mismo producto con 1,8 % y 21 mil pesos de más no parece el mejor de los negocios si lo que busca es ahorrar.



Entre la diferencia de un pago de contado y con crédito, Gallego asegura: "En términos financieros, el pago a crédito afecta el presupuesto de los meses futuros en que se deban pagar las cuotas de compra (...) aquí está el mayor impacto negativo en las finanzas de los usuarios".

Para Adriana Yauhar Pacheco, especialista en educación financiera, en el caso de la compra con crédito el ahorro debe ser mayor al cobro de los intereses y, por ello, hay que pensar muy bien antes de adquirir el producto por la modalidad de plazos. “Si se difiere, por ejemplo, a un año (el pago del producto), ya no hay ahorro. A mayor número de cuotas, mayor es el interés”, asegura.



La especialista afirma que, en la medida de lo posible, el pago con crédito se haga a una sola cuota o a la menor cantidad de cuotas posible, sin embargo, de ser necesario un alargue en los meses de plazo, “por lo menos tener en su presupuesto el pago extra”. Y con ‘pago extra’ se refiere a los costos añadidos por la compra de un producto en esta modalidad.



Una de las recomendaciones principales para estas jornadas sin Impuesto al Valor Agregado es analizar bien su cupo de crédito y las posibilidades que su pago a plazos le ofrece. Solo teniendo en cuenta el ‘verdadero’ valor de un producto podrá saber si hay ahorro o no.



“Hay que ser concientes de que estamos en un momento difícil. Cada compra hay que pensarla muy bien (…) ¿Realmente necesitamos eso? Hay que revisar bien si lo que se va a comprar en esta jornada”, explicó Pacheco, quien hace una invitación a la prudencia y a la prevención en torno a los gastos tanto en la jornada del día sin IVA como en esta época que, según dijo, “no es de miedo, pero sí de incertidumbre”.



A propósito de la medición de gastos, varias entidades bancarias tienen simuladores de crédito con los cuales, agregando los valores, puede saber el precio completo del artículo conforme pasa el tiempo: si bien en el día sin IVA aplazará el pago de su producto, tendrá que hacerlo en meses siguientes.

El correcto uso de la tarjeta de crédito

Más allá del día sin IVA, utilizar de forma eficiente su tarjeta de crédito le ayudará en sus finanzas cotidianas.



El portal ‘Entrepreneur’ afirma que una de las características fundamentales del uso de la tarjeta es conocer con exactitud nuestro presupuesto. Esto aplica, incluso, para el Día sin IVA: a pesar del descuento en el precio, recuerde acomodar su compra a la cantidad que tiene contemplada.



“Hay que tener mucho cuidado en la compra de las cosas. Hay que revisar bien las páginas de internet. Hacer compras desde su propio computador (…) Hay que ser muy precavido en esta época”, puntualizó la especialista Pacheco.



El cofundador de 'Tranqui Finanzas' da un consejo particular para una jornada en la cual podría primar el ánimo de consumo sobre el bienestar del bolsillo. "Hazte la pregunta de si lo que deseas comprar realmente lo necesitas. Si caes fácil en la tentación de las compras, no vistes sitios de compras online, no salgas a grandes superficies (...) pide que te escondan la tarjeta de crédito, ocupa tu mente con tu familia u otras cosas ese día".



Y, como siempre: tenga cuidado con sus pertenencias y evite aglomeraciones.

TENDENCIAS EL TIEMPO