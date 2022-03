El gobierno estableció que este 11 de marzo se llevará a cabo el primer Día sin IVA, una iniciativa que esperan contribuya a la reactivación económica y la generación de empleo de los colombianos.



Sobre esta jornada, Carlos Hernán Betancourt, el director ejecutivo de Acecolombia, el gremio que representa a los centros comerciales, dijo que ven “con mucho optimismo el desarrollo de esta nueva jornada exenta de IVA, porque esperamos que las ventas permitan continuar respaldando la recuperación del comercio y la generación de empleo”.

Además, para esta primera jornada los comerciantes esperan alcanzar ventas de hasta $8 billones y así superar los ingresos alcanzados el año pasado.



Para ello, distintos centros comerciales decidieron implementar estrategias que ayuden a los compradores. Una de estas es el horario extendido, que permitirá que más personas puedan ingresar al establecimiento. Estos son algunos de los establecimientos con horario extendido.

En Plaza de las Américas, quienes hoy inauguran su nueva imagen, habrán distintas facilidades y actividades que irán desde las 8 a. m. hasta las 10 p. m. Contarán con coches para llevar a los niños pequeños, personal que hará la fila por usted y descuentos en el parqueadero.

Este será uno de los centros comerciales con horario extendido. Foto: El Tiempo

Plaza Imperial, por su parte, funcionará con el mismo horario anteriormente mencionado, pero también tendrá la compra online habilitada vía Whatsapp, redes sociales y página web, en caso de que no quiera salir de su hogar.

En la localidad de Engativá en la capital se encuentra Titán Plaza, donde podrá realizar compras desde 8 a. m. hasta las 11 p. m. De acuerdo con declaraciones del centro comercial, esperan tener ventas muy altas en categorías como electrodomésticos, moda, calzado, y artículos para el hogar.

Titán Plaza Foto: Archivo EL TIEMPO

Otras superficies que tendrán una jornada extendida, y podrán visitarse desde las 8 a. m., son Salitre Plaza, Santa Ana, Atlantis, Gran Estación y El Edén.



Cabe mencionar que el descuento en el IVA aplica desde las 12 a. m. en todas las categorías que tengan la exención del gobierno y que no superen los montos establecidos.



Estas son: vestuario y complementos no mayor a $ 760.080; electrodomésticos con un valor menor o igual a $ 3.040.320; juguetería, no mayor a $ 380.040; útiles escolares que tengan un valor menor a $ 190.020; elementos deportivos inferiores a $ 2.904.640.

Tendencias EL TIEMPO

