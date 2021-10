Día sin IVA: cuidado con sus compras, devoluciones no están libres del 19 %

Se acerca la nueva jornada de los días sin IVA, un beneficio que otorgó el Gobierno Nacional a los compradores y los exime de pagar el impuesto de valor agregado (IVA) en algunos productos durante tres días.



Este año los colombianos podrán adquirir sus artículos de interés sin el 19 % de este tributo los días 28 de octubre, 19 de noviembre y 3 de diciembre. Eso sí, tenga en cuenta algunas de las nuevas disposiciones que decretó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para estas fechas.

Lo primero que debe saber es que para que se aplique la exención del 19 %, los bienes deben ubicarse en Colombia y al detal, pero pueden adquirirse de forma virtual o presencial. Además, le deben hacer entrega de la factura de su compra que evidencie la fecha de la adquisición y la aplicación del 'descuento'.



Si obtuvo sus productos de forma electrónica, el establecimiento comercial los debe entregar dentro de las dos semanas siguientes, contadas a partir de la fecha que establece la factura.

¿Qué pasa con los cambios y las garantías?

Cuando un producto se encuentra defectuoso o por alguna circunstancia lo desea cambiar, uno de sus derechos como consumidor es poder efectuar la garantía, hacer la devolución o cambiarlo por otro.



Sin embargo, en el caso de los días sin IVA, el decreto 1314 de 2021 establece que, si bien usted puede "realizar la devolución, cambio o garantía por un bien de la misma referencia, marca o valor", en caso de que "se genere la devolución o reintegro del

valor del bien, la nueva compra no se encontrará cubierta con la exención en el

impuesto sobre las ventas -IVA a menos que se realice en otro día que aplique

este beneficio".



Es decir, si usted compra algo que le sale con alguna falla o, en el caso de los textiles, no es de su talla o el color de su agrado, el establecimiento donde lo obtuvo le puede hacer el cambio, pero si lo que usted desea es la devolución del dinero va a tener que pagar el IVA del 19 %.



Así las cosas, de no revisar bien los artículos que adquiere, le puede salir 'más caro el caldo que los huevos', como se dice popularmente, pues de nada le habrá servido haber realizado la transacción el día sin IVA si requiere de la devolución.

