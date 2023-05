La celebración del Día de Madre es una fecha que demanda toda nuestra atención. La compra del regalo perfecto, la elaboración del almuerzo o la cena o la búsqueda del mejor lugar para atender al ser más querido, entre otros detalles para que todo salga perfecto en este día, hacen que, por lo general, las personas pierdan la atención o descuiden otros asuntos que también merecen mucho cuidado, sobre todo cuando se trata de los financieros.



Dichos momentos de 'corre corre' suelen ser aprovechados por los amigos de lo ajeno, quienes están listos a actuar tan pronto usted baja la guardia.



En Colombia los homenajes a las madres se celebra este 14 de mayo, una oportunidad para demostrar amor y gratitud a ese ser maravilloso. Pero en esta fecha en particular, es muy importante tener precaución y estar alerta para no ser víctima de fraude, por eso la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), elaboró una serie de recomentaciones que le ayudarán a evitar caer en las trampas de los delincuentes al momento de realizar sus compras.



1. Compras en línea

Cuando realice compras por internet, es recomendable evitar hacer operaciones desde computadores o redes públicas. Además, es importante cerrar la sesión de manera segura tan pronto se finalicen las operaciones o si se necesita salir del equipo.

2. Transacciones electrónicas

Para realizar transacciones o movimientos bancarios en línea, se debe digitar siempre la dirección completa del banco en el navegador y nunca ingresar a través de enlaces que lleguen por mensajes de texto o correos electrónicos. Asimismo, es fundamental asegurarse de que la página web cuente con los protocolos de seguridad necesarios, como el candado en la barra de direcciones del navegador, antes de ingresar el usuario y la clave en la sucursal virtual.

2. Proteja sus tarjetas

Nunca se debe proporcionar el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento ni el código de seguridad del plástico, a menos que se esté en un sitio seguro.



Al utilizar las tarjetas en establecimientos comerciales, es importante no perderlas de vista la al momento de pagar, no aceptar ayuda ni permitir que sea pasada por elementos diferentes al datáfono.



Si se va a utilizar un cajero automático, es necesario verificar que no haya ningún objeto extraño en la ranura donde se inserta la tarjeta. En caso de encontrar algo sospechoso, se debe reportar inmediatamente a la entidad bancaria.

3. No revele su información personal

Tenga en cuenta que los bancos jamás solicitan información personal o financiera a través de correos electrónicos.

Vale la pena destacar que en 2022, las entidades financieras invirtieron 463.000 millones de pesos en seguridad digital. En promedio, la inversión está creciendo cerca de 25 por ciento cada año.

4. Denuncie

Si ha sido víctima de fraude, debe realizar la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y/o la Policía Nacional.



Para contactar con la Fiscalía, puede llamar al número 6015702000 en Bogotá o al número nacional 018000919748.



Por otro lado, para contactar con la Policía Nacional, puede dirigirse a la Dijin y Sijin, hacer la denuncia a través de la página web adenunciar.policia.gov.co o acudir a los Comandos de Atención Inmediata (CAI).

Día de la Madre: El origen histórico de esta celebración Desde la antigüedad se les ha rendido homenaje, aunque la oficialización de la fecha es reciente. Conozca el origen del Día de la madre. Foto: iStock

Cuide también su bolsillo

Pero no solo se trata de cuidar los productos financieros, para evitar gastos desbordados en esta fecha, en momentos en que la coyuntura económica no es la mejor para las personas, los expertos en salud financiera del BBVA reunieron ocho recomendaciones básicas que le ayudarán a evitar angustias financieras a futuro, algunas que suelen decirle las madres a sus hijos.

1. 'Ahorre que yo no le voy a durar toda la vida'

Es indispensable ahorrar de manera constante y consciente, incluso si es solo un pequeño porcentaje de los ingresos. En ese sentido, se recomienda tener un fondo de emergencia para los tiempos difíciles, como un despido inesperado.

2. ‘El que paga lo que debe, sabe lo que tiene'

Siempre es mejor evitar las deudas innecesarias y ajustar el estilo de vida a sus ingresos, y tener en cuenta que los préstamos se deben tomar solo cuando existe un plan para pagarlos. Si ya se adquirió una deuda, el mejor consejo es pagar de forma responsable y evitar caer en moras.

3. ‘El palo no está para cucharas’

Planificar los gastos es fundamental para mantener un presupuesto equilibrado y evitar gastar más de lo que se tiene. Para ello, crea una lista detallada de tus ingresos y gastos mensuales. Una vez que hayas identificado tus gastos, asegúrate de que no superen tus ingresos. Si es así, busca formas de reducir tus gastos o aumentar tus ingresos.

4. ‘El dinero no crece en los árboles’

Llevar un registro de los ingresos y gastos es fundamental para tomar decisiones financieras. Hacer un presupuesto mensual y mantenerlo actualizado es necesario para controlar las salidas de dinero, además evitar los gastos descontrolados que en muchas ocasiones ponen en riesgo cumplir con los pagos fijos.

5. ‘Dese una vueltica y ahora vuelve’

Antes de realizar una compra, se debe comparar precios en diferentes tiendas y en línea. Buscar ofertas y descuentos y evitar las presiones para comprar algo que no se necesita.

6. ‘Es mejor pájaro en mano que cien volando’

Evalúe los riesgos antes de decidir invertir en un negocio personal o empresarial. Factores como la competencia, los cambios en la industria, y la estabilidad financiera son muy importantes.

7. ‘De eso tan bueno no dan tanto’

Mucho cuidado con invertir en negocios que prometen ganancias inmediatas y rendimientos altos que pueden poner en riesgo los ahorros de toda una vida o la ilusión de ganar un poco de dinero. Existen servicios financieros confiables que le generarán una buena rentabilidad.



Finalmente, los expertos en salud financiera de BBVA sugieren tener un plan para los ahorros a largo plazo, como la jubilación o la compra de una casa. Invertir en opciones de inversión seguras y consultar a un asesor financiero si es necesario.