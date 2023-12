Devolución del IVA: ¿le informaron que es beneficiario, pero no ha recibido el pago?

Hace algunos días el Departamento de Prosperidad Social hizo la contratación del operado para el pago del último ciclo de este 2023.



Así mismo, se fijaron las fechas de pago, los cuales estarán en montos desde los $ 90.000 hasta los $ 270.000 pesos.



La devolución del IVA es uno de los beneficios que están recibiendo algunas de las familias más vulnerables de país, que se encuentren en los grupos A, B, C o D del Sisbén.

Este beneficio consiste en la devolución de una parte de los impuestos que se pagan durante el año fiscal, para que se devuelva a los más vulnerables e, forma de unos subsidios.



De acuerdo con el Gobierno Nacional, más de 2 millones de personas están recibiendo este subsidio y estas personas tienen que encontrarse inscritas en el Sisben IV y tener sus datos actualizados, acción que puede realizar en cualquier oficina del DPS.



De tener presente que esta es una de las claves para poder recibir el beneficio, puesto que la información actualizada de los usuarios es la que tiene en cuenta el gobierno para entregarlo.



Algunos usuarios no recibieron el pago en el último ciclo, por lo tanto, lo que deben hacer, es lo siguiente:



- Ingrese a la dirección web https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/ y allí haga clic en ‘Hogares beneficiarios’.



- Digite su número de documento.



- Luego haga clic en la casilla con el enunciado ‘No soy un robot’.



- Pulse el botón ‘Consultar’.



- Allí aparecerá la información de si podrá reclamar este recurso económico.



No obstante, tenga en cuenta que el Gobierno Nacional está depurando constantemente la base de datos y esa puede ser una de las razones de no recibir esta vez el subsidio.

Para saber si es beneficiario, debe tener en cuenta los siguientes datos:

Ingresar a la página oficial de Prosperidad Social. Seleccionar la opción 'Consulta de beneficiarios'. Ingresar su número de identificación. Verificar el grupo en el que está inscrito.

Para que tenga en cuenta, las fechas de los últimos ciclos de pago son las siguientes:

Ciclo 4: del 5 al 17 de diciembre del 2023. Ciclos 4, 5 y 6: del 18 al 30 de diciembre del 2023. Ciclos 5 y 6: del 18 al 30 de diciembre del 2023

El beneficio se entrega a través de la aplicación DaviPlata, así como también en Efecty, Reval, PuntoRed, ConRed y SuperGiros y quienes son beneficiados recibirán un mensaje de texto con la información para poder reclamar el recurso.

