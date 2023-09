Más de dos millones de hogares en Colombia recibirán los pagos de devolución del IVA en septiembre de este 2023. Es una ayuda económica producto del Impuesto al Valor Agregado que se les brinda a los ciudadanos de menores ingresos para que puedan aliviar su situación, según explica el Departamento de Prosperidad Social.

¿Cómo sabe si es beneficiario de la devolución del IVA? Link de consulta

Tenga en cuenta que no debe inscribirse en ningún lado ni mucho menos participar de convocatorias. El Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS) de manera interna elige los beneficiarios al analizar la información del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) o del Registro Social de Hogares.

Por tanto, las autoridades invitan a mantener actualizada la información de sus hogares en el Sisbén IV.

Para saber si es beneficiario de la devolución del IVA, debe ingresar al link oficial del DPS: https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/

Una vez allí, tiene que hacer clic en el botón 'Hogares beneficiados' para que se le despliegue una pestaña, en la cual le solicitarán digitar su número de cédula. Luego, debe hacer clic en la opción 'No soy robot'.

Página para consultar si es beneficiario de la devolución del IVA. Foto: Departamento de Prosperidad Social

Por último, debe hacer clic en el botón 'Consultar'. Así, el sistema le indicará si es beneficiario o no. En caso de no estar focalizado para las ayudas, le aparecerá el mensaje: "El hogar no se encuentra registrado como potencial beneficiario del Programa Devolución del IVA para el ciclo operativo del programa".

¿Puede llegarle un mensaje a su celular sobre la devolución del IVA?

Sí, pero debe revisar muy bien que no se trate de un mensaje engañoso. Prosperidad Social envía los mensajes de texto a los celulares de los beneficiarios para avisarles que pueden reclamar el pago.

Cualquier mensaje de texto que NO sea remitido a través del código 85594 puede ser fraudulento. Las autoridades recomiendan no hacer clic en los enlaces de ese tipo de mensajes.

¿De cuánto es el pago de la devolución del IVA?

Los beneficiarios del programa recibirán un pago acumulado por ciclos 1, 2 y 3, Es decir, serán 267.000 pesos (89.000 pesos por cada ciclo de 2023).

Imagen de referencia. Foto: iStock

Fechas para la devolución del IVA: ¿hasta cuándo hay plazo para reclamar el pago?

El pago inició el 4 de septiembre e irá hasta el 24 de septiembre. No espere al último día para hacer el reclamo.

¿Cómo y dónde pude reclamar el pago de la devolución del IVA?

"Este pago acumulado estará disponible a través del operador SuperGIROS y sus aliados", explicó Yohanna Cubillos, directora de transferencias monetarias del Departamento de Prosperidad Social, para Citytv.

El pago estará disponible hasta el 24 de septiembre próximo. Foto: Prosperidad Social

En la misma página del DPS, en el botón 'Puntos de cobro', podrá acceder a un directorio completo con los puntos de pago más cercanos a su casa.

Recordamos que avanza la entrega de #DevoluciónIVA que llega con pagos acumulados de los primeros tres ciclos del año, y se realiza a través del operador Supergiros y su red de aliados. Este apoyo económico es de $267.000 pesos y finaliza el próximo 24 de septiembre. pic.twitter.com/A1kyV8AynH — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) September 5, 2023

De manera que si es beneficario, debe dirigirse a alguno de los puntos SuperGIROS. Allí tiene que presentar su cédula para verificar sus datos y así proceder al pago.

Evite ser víctima de fraudes, el Departamento de Prosperidad Social advierte a toda la población que los trámites de dicha institución no tienen costo alguno y que tampoco se requieren intermediarios: "El único medio oficial que informará los puntos de cobro y las fechas en que podrá acceder a la Transferencia Monetaria".

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS