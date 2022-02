Prosperidad Social anunció que el séptimo ciclo de la devolución del IVA podrá reclamarse del 19 de febrero al 5 de marzo. Este programa beneficia a más de 2 millones de hogares y fue implementado en medio de la contingencia por el covid-19.



Con el fin de ayudar a los hogares más vulnerables a soportar los gastos por este impuesto, el gobierno ha decidido otorgar una devolución de $80.000 para su sostenimiento, $4.000 más que el año pasado.

(Lea además: Konecta abrió 3.000 nuevas vacantes en Bogotá, Medellín, Pereira y Cali)

La entidad encargada ha dicho que este año habrán algunos cambios en cuanto a los puntos de reclamo. Pues desde enero se realizó el proceso de selección y contratación del operador de pago para este año, por medio de la institución Colombia Compra Eficiente. De esta manera, se eligió que fuera SuperGiros la entidad encargada de entregar la ayuda.

(Lea además: ‘Empresarios necesitan seguridad en lo fiscal y en lo laboral': Aliadas)

Facebook Twitter Linkedin

Los pagos podrán ser reclamados en SuperGiros. Foto: Departamento de Prosperidad Social

Otro cambio que se llevará a cabo para este ciclo es que los beneficiarios sólo podrán cobrar el subsidio en el municipio que aparece registrado en su Sisbén. Si por alguna razón el titular ya no reside en dicho lugar debe informar a SuperGiros por medio de este formulario.



En esta solicitud usted deberá llenar datos como su número de cédula, el lugar donde está registrado su Sisbén, el municipio a donde desea realizar el traslado y el adjunto de la fotocopia de su documento de identidad por ambas caras.

(Lea además: Los riesgos que ve el recién creado Comité Autónomo de la Regla Fiscal)

Para consultar si usted es beneficiario, Prosperidad Social ha dispuesto una página web, sin embargo este aún no se encuentra disponible debido a que se está actualizando la base de datos para este ciclo.



La página cuenta con cuatro estados en los que puede estar en el programa: ‘beneficiario’, que quiere decir que usted recibirá el dinero; ‘registrado’, se refiere a que su familia no fue seleccionada en este ciclo pero puede serlo en el siguiente; ‘no elegible’, que corresponde a que su hogar no corresponde con los criterios de elegibilidad y ‘no registrado’ que quiere decir que usted no hace parte de los beneficiarios del programa.

(Lea además: ¿Pagaría un arriendo de $ 50 millones? Le contamos dónde está ese inmueble)

Es de gran importancia recordar que el Programa de Devolución de IVA elige a sus beneficiarios por medio del Sisbén cada año, por lo que no es posible inscribirse en este utilizando algún formulario o pago.

Más noticias

Cómo comprar vivienda usada desde el exterior del país

¿Cómo hacer la solicitud para retirar las cesantías por covid-19?

El truco de Bill Gates para ahorrar de forma efectiva

Ingreso Solidario: ¿cómo acceder al subsidio de marzo, abril y mayo?