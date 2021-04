¿Cómo saber si es beneficiario de la devolución del IVA?

Desde este jueves, y hasta el 11 de mayo, alrededor de 2 millones de familias colombianas podrán acceder a la devolución de IVA, que es de 76.000 pesos.



Esta devolución, según Prosperidad Social, tiene como propósito alivianar "el impacto del impuesto que grava el consumo de productos y servicios de las personas más vulnerables".



Pero, ¿cómo saber si es beneficiario? Prosperidad Social indica que lo primero que se debe hacer es conocer el estado de su hogar, qué significa cada uno y como puede proceder según sea el caso.



Consultar el estado lo debe hacer ingresando a www.devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co y, según el resultado, seguir las siguientes indicaciones.

Registrado

¿Qué significa?



Hogar potencial beneficiario del Programa Compensación del IVA que no ha sido seleccionado como beneficiario del actual ciclo operativo.



¿Qué debo hacer?



Los hogares potenciales pueden llegar a ser elegidos como beneficiarios en algunos de los ciclos del Programa por el cumplimiento de los criterios de focalización. En este ciclo, el hogar no fue seleccionado, debe estar atento al siguiente ciclo.



Beneficiario

¿Qué significa?



Hogar seleccionado para recibir la Transferencia Monetaria del actual ciclo operativo del Programa Compensación del IVA.



¿Qué debo hacer?



El titular del hogar debe dirigirse entre las fechas anunciadas a los puntos de cobro de

SuperGiros con el documento de identidad para efectuar el cobro. Recuerda asistir oportunamente para evitar no elegibilidad por no efectuar los cobros.



No elegible

¿Qué significa?



Hogar potencial beneficiario que no cumple con los criterios de elegibilidad por incurrir en alguna causal especifica del Programa Compensación del IVA.



¿Qué debo hacer?



Prosperidad Social, evidenció al menos una causal que hace su hogar no elegible como beneficiario para el correspondiente ciclo. Por favor, verificar el tipo de causal y hacer la corrección correspondiente en caso de ser necesario para retomar su estado de hogar registrado.



No registrado

¿Qué significa?



Hogar que no hace parte de los potenciales beneficiarios del Programa Compensación del IVA en el respectivo ciclo operativo.



¿Qué debo hacer?



La identificación de hogares potenciales beneficiarios del programa es un trámite de Prosperidad Social que realiza cada año para la Compensación del IVA. Para la vigencia 2021 su hogar no fue seleccionado como potencial beneficiario. No hay ningún procedimiento de inscripción para ingresar.