Devolución del IVA: ¿Cómo reclamar el beneficio?

Desde el pasado sábado 22 de mayo y hasta el 10 de junio las familias de menores ingresos podrían consultar si son beneficiarios del segundo ciclo de pago de la Devolución del Iva.

El primer paso para es consultar si su familia es beneficiaria de este alivio del impuesto sobre el consumo de productos y servicios, en un enlace único (no hay otros enlaces oficiales). En este link, una ventana pregunta la cédula de la persona cabeza de familia e indica si puede acceder al beneficio.



El nuevo giro, del segundo ciclo del año, de 76.000 pesos, que puede ser cobrado desde este lunes, se podrá reclamar en los diferentes puntos de SuperGiros, con su documento de identidad y sus aliados en todo el territorio colombiano, según informó Prosperidad Social.



Cabe recordarles a los beneficiarios asistir oportunamente para evitar no elegibilidad por no efectuar los cobros.

