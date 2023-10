Devolución del IVA 2023: ¿qué puede hacer si aún no recibe el pago?

La devolución del IVA es un beneficio que obtienen las personas vulnerables pertenecientes al Sisben del grupo A y B.



Estos recursos económicos ayudarán a estas familias a aliviar de alguna manera su situación actual.



De acuerdo con el Departamento para la Prosperidad Social -DPS- son 534.000 millones de pesos, que serán distribuidos a más de 2 millones de hogares beneficiarios en todo el país.

El último pago de este beneficio se realizó el pasado 24 de septiembre y hay muchas personas que no lo conocen o que no lo recibieron.



Algunos beneficiarios al consultar su información aparecen con el estado ‘No vigente’, lo que significa que pertenecen a un grupo que previamente recibió este beneficio, pero que, en este momento, no cumple con los requisitos para recibirlo nuevamente.



(Le puede interesar: Comienza el noveno pago de Colombia Mayor: así puede cobrar el subsidio)

Si usted desea conocer si es beneficiario de este subsidio, tenga en cuenta lo siguiente:



- Ingrese a la dirección web https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/ y allí haga clic en ‘Hogares beneficiarios’.



- Digite su número de documento.



- Luego haga clic en la casilla con el enunciado ‘No soy un robot’.



- Pulse el botón ‘Consultar’.



- Allí aparecerá la información de si podrá reclamar este recurso económico.



(Lea más: Pensiones: ¿Cuál es la diferencia entre retiro programado y renta vitalicia?)



Para las nuevas etapas de pago, la entidad aseguró que se hizo una depuración de base de datos, por lo que es posible que algunos que ya recibieron el beneficio no pueden recibirlo en otras oportunidades.



Para recibir el recurso no es necesario realizar ninguna inscripción, ya que es el DPS el que se encarga internamente de evaluar los datos de las familias más vulnerables.



Recuerde que no necesita de intermediarios para acceder al subsidio y tenga en cuenta no caer en engaños de personas inescrupulosas que dicen que pueden inscribir a este beneficio.



Así mismo, tenga en cuenta que si aún no ha recibido el beneficio se debe a la depuración de la base de datos del DPS, ya que con esta acción de la entidad entran y salen beneficiarios constantemente.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Atención, conductores | Precio de la gasolina no sube en octubre: así queda el galón

¿Cómo funciona en Colombia el arriendo con opción de compra?

Deudas: Esto es lo que necesita para acogerse a la ley de insolvencia económica