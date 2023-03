En el año 2020, el decreto 419 estipuló el otorgamiento de una compensación a favor de la población más vulnerable, con el objetivo de generar una mayor equidad en el sistema tributario. Esta iniciativa, implementada durante el gobierno del presidente Iván Duque, tuvo el nombre de devolución del IVA.



La devolución del IVA, de acuerdo con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, no es más que una ayuda económica para las familias vulnerables, cuya finalidad principal es aliviar el impacto del impuesto que grava el consumo de productos y servicios.

El pago de la devolución del IVA, según señala la entidad, equivale a 80.000 pesos colombianos, que se desembolsan de manera bimestral. Su trámite de cobro es gratuito y cualquier cobro adicional debe ser denunciado ante Prosperidad Social.



A esta compensación económica podrán acceder las familias con bajos ingresos. Para ello, es necesario que se encuentren registrados en el Sisbén IV, que se utiliza para focalizar el gasto social hacia la población más vulnerable económicamente. Debe tener en cuenta que el registro del Sisbén es un requisito para identificar a los más vulnerables, pero no otorga el beneficio de la devolución.

La devolución del IVA equivale actualmente a 80 mil pesos colombianos. Foto: iStock

En la devolución del IVA, así como en varios de los programas de Prosperidad Social, las personas no deben pasar por una etapa de inscripción previa o convocatoria. La selección depende no solo del nivel de vulnerabilidad, sino también de los recursos dispuestos por la entidad. De allí que se haga indispensable estar registrado en el Sisbén y actualizar los datos constantemente.



Si desea consultar si es beneficiario, podrá hacerlo ingresando a la página https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/. Deberá dar clic en el botón ‘Autentíquese y consulte si es beneficiario’ y, acto seguido, iniciar sesión con su cédula. De no estar registrado, podrá hacerlo pulsando ‘Regístrate’, que se encuentra en la esquina superior derecha del sitio web.

Devolución del IVA 2023: lo que debe saber

Si bien la iniciativa de la devolución del IVA comenzó en 2020, el gobierno confirmó que los pagos se seguirán realizando en el transcurso del 2023. Por ende, explica la página oficial del Sisbén, es necesario que los beneficiarios se mantengan al día con sus datos y las novedades.



El 21 de diciembre de 2022, Prosperidad Social inició con el pago de los hogares participantes del ciclo 12 y los acumulados de los ciclos 10 y 11 del año pasado, por una suma de 80 mil pesos. La entrega de la compensación se realizó hasta el pasado 10 de enero de 2023.

¡Mucha atención! Beneficiarios de #DevoluciónIVA, recuerden que ya se encuentra disponible el valor del ciclo 12 de pago, y acumulados por no cobro de los ciclos 10 y 11 de 2022.



Esta jornada finaliza el 10 de enero de 2023 y se entrega a través de Supergiros y su red aliada. pic.twitter.com/UQ8TgDXUqz — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) December 28, 2022

“Para este pago se programaron 2 millones de hogares, cumpliendo con el cupo establecido del programa. El Gobierno Nacional dispuso más de 187.000 millones de pesos para garantizar el pago de este ciclo a todos los participantes”, puntualizó el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en su página web.



Hasta el momento, la entidad no ha confirmado la fecha de pago de los ciclos del 2023. No obstante, se hace indispensable que se asegure de enviar las novedades pertinentes para asegurar el primer pago de devolución.

Se hace necesario estar atento a las redes sociales y canales de información del DPS. Foto: iStock

Contactamos a la entidad para conocer el próximo periodo de entregas. No obstante, la información suministrada por la línea de servicio al cliente fue: “No hay programación de fechas para la entrega de incentivos. Los invitamos a estar atentos a nuestros canales de atención, a través de los cuales informaremos el inicio del próximo periodo de incentivos”.

