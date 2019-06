No habrá borrón y cuenta nueva para morosos en centrales de riesgo

Por ahora, no habrá borrón y cuenta nueva para que a los deudores morosos se les borre su información negativa de las centrales de riesgo (Datacrédito y Transunión), pues el proyecto que cursaba en el Congreso con ese objetivo acaba de ser hundido por falta de trámite.

Los senadores, David Barguil y Luis Fernando Velásco, impulsores de esa iniciativa, lamentaron la falta de respaldo de algunos compañeros y anunciaron a los colombianos que volverán a presentar el proyecto el próximo 20 de julio.

"Lamentamos que el proyecto no haya sido tramitado en Comisión Primera de la Cámara de Representantes y, por consiguiente, ha sido archivado por tratarse de una ley estatutaria. Nosotros les damos nuestra palabra, que vamos a insistir a penas regresemos a las sesiones del 20 de julio y que no descansaremos hasta lograr aprobar esta importante iniciativa que le da una segunda oportunidad a la gente de acceder al sistema crediticio", señaló Barguil.



"Es una lástima que el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Gabriel Santos, no haya agendado el proyecto oportunamente y que el representante José Uscátegui haya presentado ponencia negativa. Es un concepto que respetamos, pero lo vamos a enfrentar con argumentos. Vamos a ir a varias bancadas pidiendo que nos apoyen y la buena noticia es que el próximo período los presidentes de la Comisión Primera de Cámara y Senado, así como de Senado y Cámara, serán amigos del proyecto. Vamos a unir fuerzas y no podrán derrotar a millones de colombianos", manifestó Velasco.



Este proyecto que modifica la ley de habeas data fue aprobado en primer y segundo debate por unanimidad en el Senado de la República. Desde el 10 de abril la Comisión Primera de la Cámara recibió y asignó ponente para dar la discusión en tercer debate. Sin embargo, y pese a los llamados respetuosos de los senadores Barguil y Velasco, no fue agendado para su trámite por lo que hoy finalmente fue archivado.



