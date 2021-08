Cómo puede identificar y evitar las deudas tóxicas

Un estudio de la empresa TransUnion inicial que los colombianos dieron prioridad de pago a los créditos personales que a las tarjetas de crédito, debido a la pandemia. Sin embargo, muchas personas aún no saben cómo organizar sus finanzas personales y familiares para salir de deudas, que en muchas ocasiones, les quitan el sueño a las personas.



(Le puede interesar también: Así se paga la pensión y salud en un contrato a término fijo)

Sin embargo, recordemos que no todas las deudas son malas, por eso aquí en elempleo.com te explicamos cómo identificar si tienes deudas tóxicas y búsquedas son.



Para los expertos en finanzas de Resuelve tu Deuda, existen 2 razones principales por las que las personas en general se endeudan:



1. Por acceder a créditos para cubrir algunas obligaciones pasadas o para casos de emergencia.



2. Por darse gustos o lujos con tarjetas de crédito. Quienes lo hacen creen que tienen una extensión del salario mensual sin tener en cuenta que después deben pagar por intereses.



De esta última parte nacen las deudas tóxicas que, según expertos, son las que se utilizan en una importante fuga de dinero y que abarcan únicamente el pago de intereses y recargos.

¿Cómo identificar si tengo deudas tóxicas?

1. Si estás destinando más del 30 por ciento de los ingresos mensuales al pago de deudas. En este caso podrías estar llegando al sobreendeudamiento.



2. Si no sabes cuánto debes. Si llevas mucho tiempo sin revisar los estados de cuenta por temor a ver la cantidad que debes es una clara señal de que tienes deudas tóxicas.



3. Pagar y pagar sin que la deuda baje es el último aspecto que se debe tener presente para reconocer el tipo de endeudamiento que se tiene. Muchas personas dejan de ver su estado de cuenta cada mes y no se percatan que por más que paguen la cuota mensual esta no disminuya, en ese momento se tiene una deuda tóxica.

¿Cómo evitar estas deudas tóxicas?

Para evitar lo anterior, los expertos comparten algunos pasos para aprender a leer los extractos bancarios y estar al tanto de lo que pasa con los movimientos de cuenta que se tengan ya sean abonos o retrasos.



"Primero, hay que tener presente cuál fue el periodo facturado, seguido de esto no se debe descuidar la fecha límite de pago, ver el cupo disponible para avances y compras, y por último hay que revisar detalladamente el resumen del saldo total junto al pago mínimo”.



Finalmente, el tipo de deudas que se tiene puede evitar que las personas caigan en sobreendeudamiento los cuales reconocen a ser más disciplinados a la hora de cumplir con sus acuerdos de pago ya tener control y cuidado con los ingresos.

Lea también en Economía:

- ¿Qué es una vivienda VIP y cómo aplicar?

​

-Los consejos de ahorro de los multimillonarios



- La fiebre del cannabis medicinal apenas acaba de comenzar