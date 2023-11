Estos son los bienes que no le pueden embargar para pagar deudas en Colombia

Uno de los problemas que tienen las personas al adquirir una deuda son los embargos, pues en caso de no saldar lo que se debe en el tiempo estimado, le podrán efectuar ciertas acciones legales que llevarán a que pierda alguno de sus bienes.



Es por esto que los expertos recomiendan evaluar si lo que pedirá prestado lo puede saldar en el plazo que acordó, para así no incurrir en el embargo. No obstante, si en cierto punto debe lidiar con esta situación, es importante que tenga en cuenta cuáles son los bienes que no le pueden embargar.



(Lea también: ¿Qué tipos de embargos hay en Colombia?).

¿Qué es un embargo en Colombia?

La cesión comprenderá todos los bienes, derechos y acciones del deudor, excepto los no embargables FACEBOOK

TWITTER

Un embargo se trata de una medida cautelar que un juez autoriza, de manera que el demandado debe cumplir con sus obligaciones mediante una orden judicial que le ha sido impuesta para sacar sus bienes del comercio, según el portal especializado 'Asuntos Legales'.



De conformidad con la especialista en litigios, Diana Carvajal, “para materializar un embargo se debe realizar la solicitud ante un juez de la República, quien analizará la procedencia del embargo y una vez la constate, decretará dicha medida cautelar, por lo que deberá enviar las comunicaciones correspondientes a las autoridades competentes de llevar el registro con los datos necesarios para la inscripción”.

¿Cuál es la norma que lo reglamenta en el país?

El Código General del Proceso mediante su artículo 593 establece la normativa que rige el embargo en el territorio nacional colombiano. Allí se explica cómo se debe proceder y los bienes que se le pueden o no embargar a una persona.



Por otro lado, el artículo 1677 del Código Civil hace énfasis en que "la cesión comprenderá todos los bienes, derechos y acciones del deudor, excepto los no embargables", haciendo énfasis en cuáles son estos últimos.

¿Cuáles son las autoridades que pueden llevar a cabo un embargo?

En Colombia hay tres autoridades competentes que pueden ejecutar un embargo, de conformidad con el portal especializado en derecho 'Conceptos Jurídicos':



- Los jueces: debido a que son los responsables de administrar la justicia, controlando que se dé cumplimiento de las garantías constitucionales y leyes de la ciudad en la que sea requerido, también tienen a su cargo la posibilidad de efectuar un embargo.



- Las entidades públicas: para asegurar el pago de las obligaciones, entidades como la Dian, el Sena, la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía, el Acueducto, la Registraduría, entre otras, podrán hacer embargos. Tenga en cuenta que estas entidades deben ser las encargadas de hacer el recaudo de rentas o de los caudales públicos.



- Las autoridades administrativas: las autoridades como la Superintendencia de Industria, la Superintendencia Financiera, de Comercio o la Superintendencia de Sociedades podrán ejecutar embargos, ya que ejercen funciones de tipo jurisdiccional.

¿Cómo funciona un embargo?

Para llegar a efectuar un embargo, este proceso debe pasar por tres etapas, le contamos cuáles son:



- Un aviso de cobro: el acreedor deberá enviar un aviso de cobro al deudor, allí deberá especificar cuál es la deuda que tiene pendiente y cuánto tiempo tiene para saldarla.



- La demanda: en el caso de que el deudor no responda el aviso de cobro o no salde la deuda en el tiempo establecido, el acreedor podrá interponer una demanda ante un juez para reclamar el pago de la deuda.



- Finalmente, la sentencia de embargo: si el juez falla en la cesión a favor del acreedor, le será impuesta una sentencia de embargo al deudor, con la que se autoriza la retención o la posesión de sus bienes.



Tenga en cuenta que existen diferentes tipos de embargos: el preventivo, el cual se realiza antes de que un juez especializado emita una sentencia definitiva en un proceso legal; el ejecutivo, que es una medida que se toma después de que un especialista haya emitido la sentencia judicial; o el de alimentos, el cual se encuentra relacionado únicamente con las obligaciones alimentarias, según 'Asuntos Legales'.

Facebook Twitter Linkedin

Lo más común es un embargo de la cuenta bancaria o la cuenta nómina , pero si el saldo de esa deuda es elevado, la decisión judicial puede pasar por embargar la vivienda, el coche, la pensión, etc. Foto: iStock

¿Cuáles son los bienes que le pueden embargar?

De acuerdo con la norma, entre los bienes que le pueden ser embargados se encuentran los siguientes:



- Bienes inmuebles: son las propiedades como las casas, apartamentos o los terrenos, entre otros.

- Bienes muebles: son aquellos que pueden trasladarse fácilmente de un lugar a otro, por lo que podrán embargarle sus vehículos, electrodomésticos, muebles, entre otros.

- El salario: parte del sueldo del deudor puede ser embargado para saldar una deuda. Tenga en cuenta que existen ciertas excepciones y límites legales, los cuales fueron establecidos para asegurar que el deudor mantenga una cantidad mínima cubriendo sus necesidades básicas.

- Cuentas bancarias: el dinero que el deudor tenga en sus cuentas bancarias puede ser embargado para saldar una deuda.

- Las acciones y valores: las acciones y otros valores financieros pueden ser embargados para cubrir las deudas.

Entonces, ¿cuáles son los bienes que no le pueden embargar?

Según el artículo 1677 del Código Civil, estos son los bienes que no le podrán ser embargados, llamados "bienes no embargables":



- No es embargable el salario mínimo legal o convencional.

- El lecho del deudor, el de su mujer, los de los hijos que viven con él y a sus expensas, y la ropa necesaria para el abrigo de todas estas personas.

- Los uniformes y equipos de los militares, según su arma y grado.

- Los utensilios del deudor artesano o trabajador del campo, necesarios para su trabajo individual.

- Artículos de alimento y combustible que existan en poder del deudor, hasta concurrencia de lo necesario para el consumo de la familia, durante un mes.

- La propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente.

- Los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de uso y habitación.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO