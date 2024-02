Deudas: ¿Qué le pueden embargar si no tiene propiedades a su nombre en Colombia?

Si usted no posee algún bien inmueble a su nombre, pero tiene un sueldo fijo, le pueden embargar la quinta parte del valor que exceda el salario mínimo mensual.



Pero si el dinero que gana no es superior al mínimo es considerado inembargable, así lo estipula el artículo 155 del Código Sustantivo de Trabajo.

De acuerdo con el artículo 1667 del Código Civil, los bienes inembargables son los siguientes:



1. Las dos terceras partes de su sueldo, pensión o renta

2. El dormitorio del deudor, su mujer y sus hijos

3. La ropa necesaria para el abrigo de las personas

4. Uniformes y libros de la profesión del deudor

5. Artículos necesarios para la alimentación de la familia

6. Los elementos del hogar como: neveras, sillas, televisores

7. Los bienes que administre pero que no le pertenezcan



Además de acuerdo con el artículo 156 del Código Sustantivo del Trabajo si su deuda es por obligación de alimentos sí le pueden embargar hasta el 50 por ciento del salario mínimo. Esto también aplica si su obligación es con una cooperativa legalmente constituida.

Lo relacionado con embargos lo puede encontrar en el Código General del Proceso. Foto: iStock

El embargo de una casa se podría dar cuando se haga el incumplimiento en los pagos de la hipoteca, ya que si el titular de la hipoteca no paga las cuotas acordadas de manera oportuna y acumula un retraso significativo, el banco puede iniciar el proceso de ejecución hipotecaria para recuperar el dinero adeudado.



Para que se de esa acumulación de deuda se requiere que hayan en medio intereses moratorios, penalidades y costos adicionales asociados con el retraso en los pagos.



En el caso que el titular de hipoteca enfrente dificultades económicas, es posible que busque reestructurar su deuda con el banco y así extender el plazo de pago o reducir la tasa de interés.



Sin embargo, si el banco no acepta la solicitud de reestructuración o el titular de la hipoteca no cumple con los acuerdos acordados, el banco podría optar por el embargo como una solución para recuperar el dinero adeudado

