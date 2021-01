Trabajos del futuro, así puede prepararse ante este cambio

No solo la pandemia está obligando a las personas a trabajar bajo unos nuevos parámetros y condiciones. También la velocidad con que está cambiando el mundo, la tecnología y los nuevos desarrollos en áreas que antes no existían o no tenían la demanda del mundo moderno están obligando a las nuevas generaciones a prepararse para aquellas tareas y oficios que serán líderes en el corto plazo.



Una análisis realizado por la AFP Protección advierte que "el trabajo remoto ha tomado protagonismo, la oferta de nuevos servicios entra en escena y las realidades del mercado laboral responden a las necesidades del entorno ágil, cambiante y quizás híbrido, donde los modelos de presencialidad o trabajo in situ se complementen con el home office y donde funciones que realizaba un ser humano

sean complementados cada vez más por algoritmos, robótica o inteligencia artificial".



Y agrega que el 65 por ciento de los niños que entran a estudiaren este momento, eventualmente terminarán en algún tipo de trabajo que hoy no existe y posiblemente

estudiarán temáticas nuevas y completamente distintas a las de hace menos de una

década.



Bajo ese escenario, la AFP Protección, a través de su plataforma de TalentoSiHay, entrega plantea cuatro recomendaciones para que los jóvenes tengan en cuenta y comiencen a prepararse para enfrentar para las ocupaciones del futuro:

1. Adaptarse a las necesidades del mercado

Identificar cómo la formación profesional que se ha escogido o se pretende elegir,

puede adaptarse a las necesidades del mercado, haciendo un chequeo de las

habilidades, competencias y fortalezas con las que se cuentan. El equipo de

Conocimiento de Clientes e Investigación de mercados de Protección identifica 12

ejes de competencias con un gran campo de acción:



A. Bilingües. Traducción de textos

B. Saludables. Instructores virtuales

C. Audiovisuales. Editores de video

D. Escritores. Construcción y edición de contenidos

E. Tecnológicos. Soporte técnico visual, diseño de software

F. Gráficos. Diseñadores

​G. Vanidosos. Tutoriales de moda o maquillaje

H. Ágiles. Transcripción de textos

I. Habilidosos. Tutoriales de cocina, manualidades, maquillaje, agricultura

J. Comerciantes. Ventas en línea de marcas de productos propios

K. Digitales. Comunity manager, estratega de pauta digital, user experience, analítica digital

L. Diplomáticos. Atención al cliente, asistencia virtual​

2. Contextualizarse e informarse sobre nuevas tendencias

La Industria 4.0, o de la Cuarta revolución industrial, se refiere a los avances en términos de digitalización y a la combinación de tecnologías, que permite desdibujar las fronteras entre el mundo físico, biológico y digital. Hoy existen infinidad de recursos gratuitos y de fácil acceso que brindan herramientas a las personas para acercarse y formarse en las nuevas capacidades que demanda el mercado.



Según un estudio de diagnóstico de necesidades 4.0 que ha identificado Protección, a través de su participación en SumanTI, estas son las ocupaciones más solicitadas en el campo laboral:



o Desarrollador Back end

o Desarrollador Front end

o Ingeniero DevOps

o Arquitecto de Software

o Desarrollador Full Stack

o Especialista Cloud

o Desarrollador de aplicaciones móviles

o Scrum Master

o Ingeniero de inteligencia artificial

3. Desarrollo constante y potencialización de las habilidades

Según investigaciones de organizaciones como Deloitte y el Foro Económico Mundial sobre las aptitudes que se necesitarán en la Cuarta Revolución Industrial, las habilidades interpersonales "blandas" son las más apreciadas, frente a las habilidades "duras", que son más técnicas.



Estas habilidades blandas tienen que ver con la puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos. Según el Foro Económico Mundial, cinco de las habilidades blandas más relevantes son la comunicación, la resolución de problemas, la capacidad de análisis (pensamiento crítico), la gerencia de proyectos y el liderazgo.

4. Ver este momento de coyuntura como una gran oportunidad,

Hay que aprovechar los múltiples recursos que hay en plataformas como Talento Sí Hay y en muchos otros portales web que ponen a disposición de las personas contenidos que les permiten complementar sus conocimientos para estar a tono con las nuevas tendencias. Algunos de estos sitios son Universidad Protección, Crehana, Acámica, Sumanti, Doméstika, Udemy, NextU, Platzi, Sena, entre otros.



Por otro lado, la situación actual representa una excelente oportunidad para prepararse y encontrar esa oportunidad de trabajo alineada con los objetivos personales, para esto, se recomienda explorar las ofertas disponibles en proteccion.com/TalentoSiHay, para encontrar enlaces a plataformas para acceder a empleos tal como Talento en la U, Travail, Work University, Freelancer, Workana, People per Hour, Fiverr, Malt, Soy Freelancer, Twago, entre otros.



“Debemos responder como sociedad a los cambios del entorno, incluida la transformación del mercado laboral. La tecnología, las nuevas generaciones y los nuevos modelos de negocio, requieren formas diferentes de pensar y gestionar. Este es un reto que debemos asumir juntos y como empresa, administradora del ahorro de millones de trabajadores en Colombia, tenemos el compromiso de contribuir a que nuestros jóvenes conviertan estos cambios en oportunidades, impulsados por la educación, por eso este es el mejor momento para prepararnos y formarnos en las capacidades del futuro”, destaca Juan David Correa, Presidente de Protección.



Para conocer la ruta basta consulte: https://www.proteccion.com/rutadeaprendizaje/.

Por: Economía y Negocios

Con información de AFP Protección