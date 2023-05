En múltiples ocasiones, los usuarios de tarjeta de crédito, al tratar de efectuar alguna compra en físico o por internet, han recibido una negativa por parte del comercio. A veces, esto ocurre porque la tarjeta se encuentra bloqueada o no se cuenta con fondos para realizar la compra, sin embargo en otros casos existen otros problemas que muchos no conocen.



Hay un listado de códigos de rechazo de tarjetas de crédito que, si usted posee una, debe conocer para saber claramente porqué le han rechazado un pago.

Tal como lo registra el portal ‘Kinsta’, los códigos de rechazo son números que aparecen en el procesador de la tarjeta de crédito cuando una transacción o pago ha sido rechazado. Este número es visible en el datáfono y usted y el vendedor podrán observarlo.

Algunos de los motivos más usuales para el rechazo de su tarjeta de crédito son:



- Error de verificación de la tarjeta de crédito o código CV, el cual podría tratarse de un problema con la banda magnética o el microchip.



- Código 51: fondos insuficientes para realizar la transacción.



- Código 65: aparece cuando se ha superado el límite de crédito, para lo cual debe pagar, para volver a contar con cupo.



- Código 54: La tarjeta de crédito se ha vencido. Por lo general, el número de vencimiento de su tarjeta se encuentra en la parte delantera de esta.



- Código 57: Transacción no permitida, es decir que en la plataforma virtual de su banco, usted le ha dado la opción de no realizar operaciones en línea o pagos nacionales o internacionales.



- Código 14 y 15. En este existen dos formas de saber de qué se trata el rechazo: si aparece el código 14, quiere decir que alguno de los números que digitó de la tarjeta es erróneo. Si aparece el 15 es porque el primer dígito de la tarjeta no es el correcto.



Código 63: le aparecerá si el código de verificación, que se encuentra en la parte posterior de la tarjeta, no es correcto.



Por otra parte, también existen los códigos 12 y 83 que aparecerán cuando una transacción simplemente no es válida en general.



Para solucionar cualquiera de los códigos, es necesario comunicarse con el banco emisor de la tarjeta y exponer el caso, para así poder utilizar nuevamente el plástico.

Hallan 268 cédulas falsas y 281 tarjetas de crédito clonadas

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

