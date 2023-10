Derechos al uso de unidades privadas y a la asistencia al consejo de administración

Un lector realiza su pregunta: “En un conjunto que consta de un gran número de unidades privadas, los propietarios prestaban en su apartamento, el servicio de fotocopias a los demás residentes, lo cual se convirtió en facilidad y utilidad especialmente para los niños y adolescentes por sus trabajos escolares. Sin embargo, después de arrendado el apartamento, la administradora le prohibió a la nueva residente seguir con este servicio y como sanción le restringió el uso del parqueadero comunal. Además, su comportamiento ha sido agresivo con la arrendataria, alegando que no tiene los mismos derechos de los propietarios. Ante estas arbitrariedades, la arrendataria ha anunciado que va a desocupar el apartamento. ¿Qué se puede hacer?”



Respuesta:



Considero que este servicio que los arrendatarios prestan en su apartamento y que no configura una actividad comercial, es de utilidad para la comunidad y es lo mismo que lo preste el propietario o el arrendatario en razón de que el primero ha cedido el uso y goce de su apartamento a su arrendatario.



La administradora que no respeta los derechos del arrendatario con este argumento estaría vulnerando el derecho de este al uso y goce de su unidad privada y de los bienes comunes, así como a su tranquilidad.



Por tanto, el propietario y/o el arrendatario puede solicitar a la administración que inicie el procedimiento de solución de conflictos de acuerdo con lo consagrado en el reglamento y en la Ley 675 de 2001.



Por otra parte, la administradora no puede restringir el uso del parqueadero comunal a la arrendataria, quien como los demás tiene derecho a utilizarlo, mientras la limitación no se haya impuesto como sanción por el consejo de administración o por la asamblea de propietarios, desde luego respetando el derecho al debido proceso y el procedimiento señalado por el reglamento y por la ley.



También, el propietario o el arrendatario puede dirigirse al consejo de administración. Ello sin perjuicio de las acciones policivas y judiciales por perturbación del uso y goce de los bienes privados y comunes y por la agresión y perjuicios por parte de la administradora.

Asistencia a sesiones del consejo de administración

Pregunta:



"¿Puede asistir a las sesiones del consejo de administración de una unidad residencial una persona propietaria, pero no miembro del consejo de administración?”.



Respuesta:



Aunque el propietario puede ingresar a la reunión por invitación o aprobación del consejo de administración para exponer algún caso concreto, por ejemplo, relacionado con el proceso para la imposición de una sanción, no puede participar en ninguna otra decisión y mucho menos votar. Por ello es recomendable que se elabore y aprueba la reglamentación sobre las normas que se aplicarán en las reuniones presenciales o virtuales.



Para ejercer las funciones de este órgano es que la asamblea nombra unos propietarios determinados en representación de todos los demás y la asistencia de las personas diferentes a los miembros de este órgano puede entorpecer o alargar las sesiones. Se recomienda que quienes tengan inquietudes, más bien se dirijan por escrito ante el Consejo de Administración.





NORA PABÓN GÓMEZ

Abogada - Asesora externa

