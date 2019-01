Netflix, tequila y cascos para motos entran en nueva canasta familiar

Más de 440 productos y servicios harán parte de la nueva canasta familiar, cuyo contenido estrenará el Dane el próximo 5 de febrero para realizar el cálculo de la inflación de enero, el primero del 2019.



La actualización de este listado, que se realiza cada 10 años, refleja los cambios en las tendencias de consumo de los colombianos, por lo que en esta ocasión se aprecia la gran penetración de la tecnología en el gasto de los hogares y, por qué no, el mejoramiento de la calidad de vida.

Hay que destacar que la canasta familiar se construye con base en los artículos que utilizan frecuentemente la mayoría de ciudadanos. Su revisión la hace el Dane, a fin de tener una mejor medición de los precios. Es así como mientras unos productos salen del paquete de gastos, otros entran a ser parte de la medición.



De ahí se desprende que los colombianos ya les dieron sepultura a los disquetes para almacenar información y están dejando en el olvido la destinación de recursos para la impresión de fotografías, lo que evidencia la soberanía de la foto digital.



Atrás quedaron también la cera para pisos, que fue desplazada ante el cambio en los materiales para tapizar los espacios de las viviendas (antes los pisos eran en madera o en tableta opaca, ahora son en cerámica moderna que brilla sin ayuda).

Sin máquina de coser

Ante la avalancha de tiendas que ofrecen todo tipo de vestuario, la máquina de coser está en desuso en los hogares, al igual que el alquiler de videocintas.



En contraste, según la lista suministrada por el Dane, entran a ser parte del gasto de los hogares artículos que se han masificado, como la plancha para el pelo, las gafas de sol y las velas acanaladas y aromáticas.

El servicio de streaming (tipo Netflix) es hoy un gasto habitual para las familias, y en materia de transporte se destaca la masificación de la motocicleta, lo que llevó a incluir en la canasta el casco protector.



El nuevo listado también da cuenta de la transformación que hay en la gastronomía colombiana. Es así como ahora hacen parte de los

Cambiaron las familias

Para la determinación de la nueva canasta familiar, el Dane parte fundamentalmente de la información que reportan los colombianos a través de la ‘Encuesta de presupuestos y gastos de hogares’.



No obstante, en los resultados también se evidencian los cambios que han tenido las familias y que recientemente fueron mostrados a través de la Encuesta de calidad de vida, en la que se evidenció el crecimiento de hogares unipersonales (14 % del total están integrados por un solo miembro). Es esa una de las razones por la cuales las comidas por fuera del hogar, que ya hacían parte de la lista, están pesando más en el gasto de hoy.

Una vida más saludable

Así como el licor mexicano (tequila) entró a ser parte de la alacena de los hogares colombianos, al lado del aguardiente, el vino o el whisky, la nueva canasta familiar que armó el Dane muestra la evolución en el uso de servicios y productos para llevar una vida más saludable.



Es así como en el listado se encuentran tratamientos con técnicas orientales como la acupuntura, que cada vez es más utilizada por los colombianos, al igual que las consultas particulares con médicos.



Esto, sin contar con que ahora es más frecuente el gasto en gimnasio y artículos para hacer ejercicio, y a la hora de un resfriado, los ciudadanos están prefiriendo jarabes homeopáticos para la tos.



El hecho de que en la nueva canasta ya están como un gasto habitual la compra de collares y jaulas para mascota es prueba de que los animales domésticos se metieron en los hogares como un integrante más (en 2017, este mercado representó 3 billones de pesos).

Educación y recreación

Finalmente, en medio del ajuste a la canasta, que pasó de contar con 198 artículos a 443, se aprecia la transformación de la educación y la recreación.



La nueva lista de mercado del Dane incluye, por ejemplo, matrículas universitarias para estudios a través de la web, cursos digitales de inglés y otros idiomas, cursos pre-Icfes y preuniversitarios y hasta asesoría de tareas.



Por el lado de la diversión, se populariza cada vez más el alquiler de canchas para fútbol 5 (partido amistoso con 5 jugadores), lo mismo que los cursos recreativos de natación, fútbol y tenis.



De igual manera, la celebración de cumpleaños infantiles se volvió un hábito, por lo que la nueva canasta contempla como gasto frecuente las tarjetas de invitación para piñatas.

El Dane incluirá más ciudades en la medición

La actualización de la canasta va de la mano con la utilización de una nueva metodología para calcular el índice de precios al consumidor, IPC (inflación), y permitirá pasar de tener en cuenta el precio de los bienes y servicios en 24 ciudades a contar ahora con 38 zonas (32 capitales y 6 municipios priorizados, ya sea por su condición de pobreza o por ser afectados por el conflicto).



“El ajuste a la canasta busca reconocer los cambios socioeconómicos y culturales que ha tenido Colombia en la última década, como son la consolidación de la clase media y el aumento de los hogares unipersonales”, indicó el director del Dane.



De igual manera, para el cálculo de la inflación con una nueva metodología, ya no se tendrá en cuenta a la población según los ingresos (medio, alto y bajo), sino que se incluye el criterio de clases sociales: pobres, vulnerables, clase media y alta.

'Ajuste tendía efecto casi nulo sobre inflación’: director del Dane

¿Por qué en la nueva canasta hay productos que vienen de vieja data?

​

Así es. Hay bienes y servicios que no son completamente nuevos. Esto es por ciertas aperturas de códigos. Me refiero, por ejemplo, a las matrículas universitarias por la web, que en la nueva canasta tienen un código específico, diferente al de la matrícula tradicional. En el IPC (índice de precios al consumidor) base 2008, un único código permitía incluir estos dos servicios.



¿Espera un efecto en el dato de inflación de febrero con el ajuste de la canasta?

​

En la medida en que el cambio de metodología reconoce, en términos generales, una menor participación del grupo de alimentos, compensada por una mayor participación del gasto en vivienda, es lógico que este ajuste implique modificaciones en el comportamiento de la inflación. En ese sentido, el Dane está comprometido con la socialización de los cambios para no generar dificultades o errores de interpretación en estos.



¿La expectativa es que el uso de la nueva canasta presione la inflación al alza o a la baja?

​

El efecto neto será anunciado el 5 de febrero. Las tendencias son: inflación del grupo de alimentos cerró 2018 en 2,43 %, mientras que la de vivienda lo hizo en 4,13 %. Sin embargo, en enero del 2019 veremos plasmados los primeros efectos del fenómeno del Niño en el grupo de alimentos, los cuales tendrán menos peso dentro de la nueva canasta. Por otro lado, el grupo de vivienda se ha corregido rápidamente en cuanto a arriendos por la sobreoferta de inmuebles, lo que se refleja en la dinámica negativa del empleo en actividades inmobiliarias. Puede ser probable que el efecto neto sea casi nulo, pero lo importante es que la nueva metodología será más cercana a la realidad de los patrones de consumo de los colombianos.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS