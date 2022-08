Este 9 de agosto comienza la temporada para declarar renta. Para este año, la Dian dispuso más de 4,8 millones de declaraciones sugeridas con las que esperan facilitar la elaboración del documento a los contribuyentes.



¿Qué es la declaración sugerida?



Es un mecanismo a través del cual la Dian propone valores para varias casillas del formulario, los cuales el declarante podrá aceptar o no, de acuerdo con su realidad jurídica, económica y financiera. La entidad saca los datos de la información reportada por terceros (exógena) como los bancos.

¿Qué casillas vienen diligenciadas?



En esta oportunidad sugiere datos para las siguientes casillas:



• Patrimonio bruto

• Deudas

• Cédula general: Ingresos brutos por rentas de trabajo, ingresos brutos por rentas de trabajo de capital, ingresos brutos por rentas no laborales, ingresos no constitutivos en rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales, aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC en rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales y otras rentas exentas por rentas de trabajo.

• Cédula ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior.

• Cédula de dividendos y participaciones.

• Cédula de ganancias ocasionales: Ingresos por ganancias ocasionales en el país y en el exterior.

• Anticipo renta liquida año anterior.

• Saldo a favor del año gravable anterior.

• Retenciones año gravable a declarar.

¿Puedo editar la información diligenciada en el formulario sugerido?



Sí puede editar toda la información contenida en el formulario. Debe tener en cuenta que solo usted conoce la realidad jurídica, económica y financiera que deberá declarar, así que puede corregir, adicionar o eliminar cualquier dato.



¿Qué puede hacer si la información exógena tiene errores?



Teniendo en cuenta que la información exógena es reportada por terceros sobre sus operaciones con clientes, proveedores y otros, la Dian no puede hacer correcciones sobre esa información. En caso de encontrar datos que no correspondan a su realidad jurídica, económica y financiera, debe contactar directamente con quien reportó sus datos para que realice la corrección.

¿Qué debe hacer si está de acuerdo con la información reportada en la declaración sugerida?



Una vez verificada la información o editada cuando sea el caso, debe terminar de diligenciar los demás campos de la declaración en caso de que posea otras rentas que no se vean reflejadas en los valores sugeridos. Igualmente, debe ingresar la información de los campos para los cuales no hay valor sugerido o este aparece en cero, de acuerdo con su realidad jurídica, económica y financiera.



Luego de esto, deberá seguir el proceso habitual para presentar su declaración y realizar el respectivo pago, si hay lugar a ello.



¿Qué debe hacer si no quiere aceptar la declaración sugerida y prefiere diligenciar su declaración desde ceros?



Si la información contenida en la declaración sugerida no refleja la realidad jurídica, económica y financiera de su situación tributaria o prefiere hacer su declaración desde ceros podrá remitirse a la herramienta Programa Ayuda Renta para elaborar su declaración con la información que disponga.

